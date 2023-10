F1, il weekend di Austin parte subito forte con le qualifiche e la solita sfida Verstappen contro tutti

Il Mondiale di Formula Uno 2023 dà il via alla sua campagna americana e si tuffa nella parte conclusiva della stagione. Saranno ben 4 le tappe al di là dell’Oceano Atlantico con due negli Stati Uniti. Si inizierà questa sera con il Gran Premio degli Stati Uniti sul tracciato di Austin, quindi si passerà a Messico, Brasile e Las Vegas che anticiperà il “rompete le righe” di Abu Dhabi.

Il venerdì del COTA – Circuit of the Americas, prenderà il via alle ore 19.30 italiane (le ore 12.30 del Texas) con l’unica sessione di prove libere in programma. Come accaduto in Qatar, infatti, il format del fine settimana a Stelle e strisce sarà caratterizzato dalla Sprint Race di domani (il via alla mezzanotte italiana).

Per questo motivo, quindi, oggi si inizierà a fare subito sul serio. Dopo i sessanta minuti in pista delle prove libere, si passerà alle qualifiche delle ore 23.00 che andranno a stabilire la griglia di partenza della gara domenicale, la numero 18 della stagione. Il turno odierno sarà fondamentale per trovare il giusto bilanciamento delle vetture sia per quanto riguarda il giro secco, sia per la simulazione di passo gara.

Cosa dovremo attenderci dal weekend statunitense? Sullo splendido tracciato texano, come sempre, il grande favorito sarà Max Verstappen che, sfruttando il lay-out del COTA potrebbe nuovamente fare il vuoto. Alle sue spalle ci sarà grande battaglia. Sergio Perez si iscriverà? La McLaren sembra la prima rivale del tre volte campione del mondo, con Mercedes e Ferrari in scia. Le Rosse, storicamente poco “amiche” di questa pista, potrebbero soffrire tremendamente il T1 con il tratto di curve in successione (simili allo “Snake” di Suzuka) e, soprattutto, il consumo delle gomme.

