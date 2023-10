F1, il nuovo ordine d’arrivo del GP degli USA: Ferrari sul podio dopo due squalifiche!

Il Gran Premio degli Stati Uniti, diciottesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, non si è concluso nel momento in cui Max Verstappen ha tagliato il traguardo del Circuit of the Americas con le braccia alzate nel proprio abitacolo. La corsa texana, infatti, ha avuto un lungo strascico che ha portato alla rivoluzione completa della classifica.

Non è cambiato nulla per il dominatore di giornata, il tre volte campione del mondo giunto alla vittoria numero 50 della sua carriera, ma al secondo posto non troviamo più Lewis Hamilton, bensì Lando Norris. Non solo, in sesta posizione è sparito il nome di Charles Leclerc, con conseguente salita di Pierre Gasly.

Ma, esattamente, cos’è successo per portare a questa doppia squalifica? La sanzione si è materializzata a causa di un’eccessiva usura dei pattini situati sulla parte posteriore del fondo delle due monoposto. Il fondo non propriamente lineare della pista statunitense, evidentemente, ha fatto sì che il fondo delle due vetture fosse troppo consumato e, di conseguenza, non conferme al “range” di tolleranza.

Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio la classifica definitiva del GP degli Stati Uniti.

IL NUOVO ORDINE D’ARRIVO DEL GP DEGLI USA 2023 Di F1

1 Max VERSTAPPEN Red Bull 2

2 Lando NORRIS McLaren+10.730 2

3 Carlos SAINZ Ferrari+15.134 2

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+18.460 2

5 George RUSSELL Mercedes+24.999 2

6 Pierre GASLY Alpine+47.996 2

7 Lance STROLL Aston Martin+48.696 2

8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+74.385 3

9Alexander ALBON Williams+86.714 2

10 Logan SARGEANT Williams+85.827 2

11 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+87.314 2

12 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+95.242 2

13 Guanyu ZHOU Alfa Romeo1 L 2

14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team1 L 2

15 Daniel RICCIARDO AlphaTauri1 L 2

RIT Fernando ALONSO Aston Martin

RIT Oscar PIASTRI McLaren

RIT Esteban OCON Alpine

SQ Lewis HAMILTON Mercedes

SQ Charles LECLERC Ferrari

Foto: La Presse