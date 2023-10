F1, George Russell: “Gli aggiornamenti sono andati molto bene, ad Austin eravamo i più veloci in gara”

George Russell appare concentrato e determinato nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio del Messico, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Città del Messico, intitolato agli “Hermanos Rodriguez” il pilota inglese, di pari passo alla sua scuderia, andrà a caccia di conferme importanti.

Per quanto visto nel weekend del Gran Premio degli Stati Uniti, infatti, la Mercedes sembra essersi giovata dell’ultimo pacchetto di aggiornamenti stagionale, per cui la tappa messicana potrebbe essere doppiamente importante per capire se la strada intrapresa verso la prossima stagione può davvero essere quella giusta.

Il pilota classe 1998 inizia il suo racconto da quanto successo ad Austin: “Saremo più conservativi rispetto al Texas a livello di fondo. Credo che qui il tracciato sia molto diverso rispetto al COTA per cui non avremo problemi di consumo del fondo. Negli States abbiamo avuto un solo turno di prove libere a disposizione e non abbiamo potuto analizzare nel dettaglio i problemi. Visto quello che ci è capitato possiamo dire che abbiamo sbagliato parecchio”.

Gli aggiornamenti, tuttavia, sembrano aver colto nel segno: “Sì, sono andati molto bene e le prestazioni l’hanno confermato. Io in gara ho avuto qualche piccola limitazione per il carburante, ma a livello di passo gara eravamo tra i migliori, anzi forse i migliori. Track limits? Qui non saranno un problema. Cosa mi aspetto dal weekend? Penso che potremo fare bene. Ci sono mescole più morbide e incognite importanti tra altura e consumo, ma sono fiducioso”.

