F1, Charles Leclerc è ‘verde speranza’ per la Sprint Race ad Austin. Verstappen non si accontenta

“C’è un grande prato verde dove nascono speranze…“. Charles Leclerc ha preso ispirazione da un celebre brano musicale di Gianni Morandi (“Un mondo d’amore“) per la colorazione del suo casco in questo quintultimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1. Sul circuito di Austin, in Texas, Leclerc ha iniziato il proprio week end, trasformando le sue speranze in tempi sul giro e la pole-position di ieri è stato un tratto chiaro e distintivo.

Volava Charles sui saliscendi della pista statunitense, non avendo paura dello “snake” un po’ velenoso per la Rossa e cercando di avere ancora gomma per la chiusura della tornata. Missione compiuta per lui, cogliendo la 21ª p.1 della carriera, la terza quest’anno e la prima negli USA. Oggi si dovrà replicare nel sabato tutto Sprint: prima la Sprint Shootout (ore 19.30 italiane) e poi la Sprint Race (ore 00.00 italiane).

L’assetto base con cui è arrivata la Ferrari in questo fine-settimana sembra buono e Leclerc l’ha sfruttato alla grande. Certo, non ci si potrà rilassare perché la concorrenza è ampia. McLaren e Mercedes sono lì, visto il livello di “ispirazione” di Lando Norris e di Lewis Hamilton, che ieri hanno concluso secondo e terzo nel time-attack, a precedere un buon Carlos Sainz con l’altra SF-23. In particolare, Lewis entra sempre in un mood diverso quando si gira nel “Luna Park” texano, ricordando qualche dato: cinque affermazioni (2012, 2014, 2015, 2016, 2017), festeggiando su questo tracciato la conquista matematica di due titoli iridati, vale a dire il terzo (2015) e il sesto (2019).

Necessario fare attenzione all’asso nativo di Stevenage, ma c’è da considerare chi ha dominato la stagione e ha già messo in cassaforte il titolo mondiale, ovverosia Max Verstappen. Solo sesto ieri per via della cancellazione del suo tempo per track-limits l’olandese, ma perfettamente in grado di essere nei 19 giri odierni e nei 56 domenicali di un altro livello rispetto alla concorrenza. Due le vittorie in passato di Max su questa pista, nel 2021 e nel 2022. Vedremo se ci si dovrà preparare a nuovi update nella stagione straordinaria del neerlandese.

