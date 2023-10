Europa League, una buona Roma supera lo Slavia Praga: 2-0 e giallorossi a punteggio pieno

La Roma rimane a punteggio pieno in Europa League. La squadra di José Mourinho, ancora in mano a Salvatore Foti per la squalifica patita nella finale dello scorso anno con il Siviglia, batte per 2-0 lo Slavia Praga rimanendo in vetta al Girone G e staccando così i cechi, che rimangono al secondo posto, cancellando il brutto ricordo del 1996, quando un gol di Vavra nei supplementari negò le semifinali di Coppa Uefa in un duello all’ultimo sangue. I giallorossi mettono anche una seria ipoteca al passaggio del turno, visto anche il pareggio tra Servette e Sheriff Tiraspol, ferme ad un solo punto in classifica.

Foti si affida al solito 3-4-2-1, con Llorente che torna al centro della difesa assieme a Mancini e Ndicka; turnover sulle fasce con Celik e Zalewski titolari e un’occasione per Bove in mezzo al campo, dietro Lukaku la coppia composta da Aouar ed El Shaarawy.

La Roma ci mette un minuto a passare in vantaggio: El Shaarawy scippa il pallone a Holes in pressing e serve Bove, che prende la mira e toglie le ragnatele dall’incrocio. I cechi non vogliono mollare il colpo provandoci con orgoglio, ma ci pensa Lukaku a raddoppiare. Ancora El Shaarawy a guidare la transizione, riuscendo a servire Lukaku che infila Mandous con un tiro potentissimo sotto la traversa. I giallorossi rimangono ordinati e, senza far correre troppi pericoli alla porta di Svilar, chiudono la prima frazione avanti di due reti.

Nel secondo tempo Foti manda in campo Paredes per Bove ammonito, mentre dall’altra parte Masopust viene sostituito da Jurasek. I ritmi calano, Svilar rischia con un’uscita un po’ avventata ma poi al 60′ la Roma va vicinissima al 3-0 con Lukaku che sfiora il palo di sinistra. Al 65′ la Roma si prende un bello spavento quando Schranz si divora il 2-1 entrando in area e calciando altissimo: questo episodio convince la Roma a rallentare i ritmi. Foti concede la ribalta anche al giovane Pagano ed in pieno recupero Belotti va anche vicino al tris, trovando Mandous attento. Rimane l’ultima occasione della partita, con i giallorossi che guardano con ottimismo al futuro nella seconda competizione europea.

Foto: LaPresse