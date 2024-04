LIVE Atalanta-Liverpool, Europa League 2024 in DIRETTA: si parte dal 3-0 dell’andata, concentrazione per completare l’opera

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE di Atalanta-Liverpool, match valevole per il ritorno dei quarti di finale della UEFA Europa League 2023-2024. Dopo l’impresa dell’andata ad Anfield la Dea deve prestare massima attenzione alla sfida di questa sera, contro una delle squadre più forti d’Europa. In palio un posto in semifinale (traguardo mai raggiunto dai bergamaschi fuori dai nostri confini) per continuare ad inseguire un sogno. Gewiss Stadium, fischio d’inizio alle 21.00.

Si riparte dal rotondo e meritato 3-0 che l’Atalanta ha rifilato al Liverpool settimana scorsa. La serata di Anfield Road è già entrata nella storia, ma nulla è ancora stato portato a termine. Lo sa bene Gian Piero Gasperini, che vuole tenere la sua squadra sull’attenti e pronta a battagliare su ogni pallone. I nerazzurri, dopo un ciclo di otto anni in cui si sono affermati come una realtà da big nel campionato italiano, vogliono provare a vincere un trofeo, e l’Europa League sarebbe una ciliegina sulla torta impensabile fino a un lustro fa. Se infatti butti fuori il Liverpoool, sognare poi è lecito e doveroso. Atalanta che viene dal pareggio in campionato per 2-2 contro l’Hellas Verona di lunedì sera, quando i bergamaschi si sono presentati con gli stessi 10 giocatori di movimento titolari all’andata. Atalanta che si è vista rimontare due gol nel secondo tempo, quando la testa probabilmente era già a stasera.

Il Liverpool, dopo una stagione favolosa, nell’ultima settimana ha visto allontanarsi drasticamente i due trofei per cui era in lotta. I ragazzi di Klopp, dopo la batosta subita in Europa, domenica sono capitolati ancora in casa contro il Crystal Palace, lasciando così la testa della classifica di Premier League ad un lanciatissimo Manchester City. I Reds stanno quindi vivendo il momento più difficile dell’annata, che si concluderà con l’addio in panchina dell’allenatore tedesco, ma hanno dimostrato di essere una squadra pericolosissima. Se il Liverpool è in serata è capace di ribaltare qualsiasi risultato (se lo ricorsa bene il Barcellona in semifinale di Champions), per questo l’Atalanta dovrà giocare un’altra partita perfetta. Importante sarà anche il fattore stadio, con il Gewiss Stadium che dovrà essere una bolgia dal primo all’ultimo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI di Atalanta-Liverpool

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; De Roon, Djimsiti, Hien; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. Allenatore: Gian Piero Gasperini

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Gomez, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; Jones, Endo, Elliott; Gakpo, Nunez, MacAllister. Allenatore: Jurgen Klopp

