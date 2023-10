Basket, Eurolega 2023-2024: l’Olimpia Milano comincia dalla Turchia. Subito l’esame Fenerbahce per Mirotic e compagni

Parte da Istanbul contro il Fenerbahce l’Eurolega 2023-24 dell’Olimpia Milano. Un cammino europeo che la squadra di Ettore Messina spera sia il più lungo possibile e che possa riportare la formazione italiana prima ai Playoff e poi nuovamente alle Final Four. Il mercato estivo è stato molto importante e Milano non nasconde di avere ambizioni di un certo valore, specialmente se a chiudere la campagna acquisti è arrivato un certo Nikola Mirotic.

L’ex Barcellona è decisamente uno dei giocatori più attesi in questa edizione di Eurolega, visto che il suo passaggio a Milano è arrivato dopo un’estate davvero molto particolare. L’Olimpia ha accolto Mirotic con la speranza che l’MVP di due anni fa possa far fare il definitivo salto alla squadra di Messina, che si presenta sicuramente tra le formazioni che vogliono essere protagoniste.

Purtroppo Milano nelle ultime stagioni ha dovuto fare i conti con tanti infortuni e con un’infermeria sempre piena. Anche la stagione attuale parte con gli stessi precedenti problemi, visto che in Turchia e per le successive due settimane non ci sarà Maodo Lo. Un’assenza che porta dunque Kevin Pangos ad essere il faro in cabina di regia, con il canadese che deve mettere a tacere i dubbi sul suo rendimento e le critiche dopo un anno passato veramente deludente.

Quella ad Istanbul sarà la terza partita ufficiale della stagione per Milano e finora questo inizio ha messo in luce uno Shavon Shields davvero esaltante. Il danese è stato il migliore prima in Supercoppa contro la Virtus e poi anche nell’esordio in campionato contro Treviso. Due prestazioni di altissimo livello per un giocatore che, forse ancora più di Mirotic, può essere il vero trascinatore dell’Olimpia in questa stagione.

Si parte dalla Turchia e contro un Fenerbahce che è sempre una delle formazioni che comincia la stagione con l’obiettivo di essere una delle protagoniste fino all’ultima partita. Il talento non manca di certo a Dimitri Itoudis, che può contare su giocatori del calibro di Scottie Wilbekin, Nick Calathes, Marko Guduric e Tyler Dorsey. A rinforzare il reparto lunghi sono arrivati anche Georgios Papagiannis e Sertac Sanli, senza dimenticare la presenza già importante di Johnathan Motley.

Subito dunque un big match per l’Olimpia, che può testarsi contro una rivale diretta per la corsa alle prime posizioni. Il Fenerbahce lo scorso anno ha chiuso all’ottavo posto, sfiorando poi anche la qualificazione alle Final Four (battuto in gara-5 dall’Olympiacos). Una squadra quella turca che ha avuto tante difficoltà e che si è ritrovata solo nella parte finale, un po’ come aveva fatto Milano, che era invece in una situazione ormai compromessa. Messina e Itoudis sanno che una buona partenza è fondamentale in campo europeo e vincere subito un tale scontro darebbe molta fiducia e la consapevolezza di aver intrapreso il cammino giusto.

Credit Ciamillo