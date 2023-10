Basket, Zelimir Obradovic: “Nikola Mirotic mi ha detto di aver ricevuto chiamate da politica e Chiesa per non venire al Partizan”

Il trasferimento di Nikola Mirotic dal Barcellona a Milano è stato uno dei casi dell’estate, e non soltanto dalle nostre parti. La pallacanestro continentale, infatti, si è ritrovata ad assistere a uno strano spettacolo negli scorsi mesi, con l’approdo prima fatto e poi saltato del giocatore al Partizan Belgrado.

A rivelare diversi particolari della questione è Zelimir “Zeljko” Obradovic, che con la panchina bianconera in mano afferma ai serbi di Nedeljnik (settimanale fondato a fine 2011): “Dopo parecchie conversazioni che abbiamo avuto sia io che la dirigenza del club con Nikola, mi ha chiamato e mi ha detto che sarebbe venuto senza indugio al Partizan. C’erano da sistemare le ultime carte con il Barcellona, tutte quelle cose. Abbiamo però continuato a parlare in quel mentre. Nikola è un ragazzo molto tranquillo, e tutte le conversazioni sono state davvero piacevoli e sono andate benissimo. Abbiamo parltao del processo di costruzione della squadra, di quali giocatori volevamo portare, come volevamo giocare, era interessato a ogni dettaglio“.

Poi, la svolta: “Dopo due settimane di simili conversazioni, mi ha chiamato e mi ha detto che non poteva più venire. Quando gli ho chiesto perché, mi ha detto che c’erano state delle pressioni. Gli ho detto che tutti siamo sotto pressione, che è parte del lavoro: gli insulti, le aspettative, le minacce, ma che nessuno ne ha realmente sofferto conseguenze, e che pensavo potesse gestirle. Mi ha quindi raccontato di aver ricevuto diverse chiamate e di essere stato costretto a recedere. Non ha fatto nomi, ma mi ha spiegato di aver ricevuto chiamate da politica e Chiesa“.

Nikola Mirotic debutterà domani sera in Eurolega in maglia Olimpia Milano, e lo farà contro il Fenerbahce nella trasferta dell’Ulker Sports Hall di Istanbul. Si tratta della prima volta dal 2019 in cui scenderà su un parquet continentale con una maglia diversa da quella del Barça.

Credit: Ciamillo