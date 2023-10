La Virtus Bologna domina in Eurolega, poi rischia la rimonta e batte la Stella Rossa

La Virtus Bologna completa la sua settimana perfetta in campo europeo. Dopo la vittoria di due giorni fa con l’Alba Berlino, la squadra di Luca Banchi si ripete anche questa sera con la Stella Rossa. Finisce 85-79 per Bologna, che ha dominato il match per 35 minuti, rischiando poi nel finale una clamorosa rimonta, ma riuscendo a rimanere fredda dalla lunetta per chiudere il match.

Ancora una grande prestazione di Tornike Shengelia, miglior marcatore della Virtus con 19 punti. Ottima anche la prestazione di Marco Belinelli (15) e di Jordan Mickey (13 punti e 8 rimbalzi). Solida su ogni lato del campo la prova di Isaia Cordinier (11 punti) e di Alessandro Pajola (10). Alla Stella Rossa non bastano i 23 punti di Shabazz Napier, mentre il grande ex Milos Teodosic firma solo 5 punti.

Dopo l’emozionante saluto a Teodosic, la Segafredo Arena continua a ribollire con la tripla di Belinelli che vale subito il +6 (8-2). La Stella Rossa ritorna sotto, ma Cordinier la spinge nuovamente indietro. Il finale di quarto è tutto per uno scatenato Pajola, che lancia la Virtus oltre la doppia cifra di vantaggio (26-11), chiudendo avanti alla prima sirena per 26-15.

In avvio di secondo quarto sale in cattedra Teodosic ed il serbo propizia il 7-0 con cui la Stella Rossa riapre il match. Da quel parziale, però, se ne apre uno nuovo per la Virtus di 12-0, con i canestri di Lundberg e Shengelia che valgono il +14 (36-22). Bologna è in totale controllo e all’intervallo il tabellone segna un +11 per la squadra di Banchi (44-33).

Alla ripresa dopo la pausa lunga le triple di Cordinier e Belinelli valgono il +14 (52-38). Napier prova a scuotere la Stella Rossa, ma è ancora Belinelli con Shengelia a riportare la doppia cifra di vantaggio per la Virtus (62-47). Il finale di quarto, però, è tutto per gli ospiti ed è ancora Napier ad essere il protagonista del parziale, che permette ai serbi di entrare negli ultimi dieci minuti sul -7 (62-55).

Il copione della partita non cambia in avvio di ultimo quarto, con la Stella Rossa che prova a reagire, ma con la Virtus che risponde ad ogni offensiva ospite. Pajola e Shengelia confezionano un nuovo mini-parziale e Bologna tocca il +14 (73-59) con una vittoria che sembra in ghiaccio. Il condizionale è d’obbligo, perchè la squadra di Luca Banchi si spegne, mentre la Stella Rossa trova le triple che la rimettono in partita. Teodosic e Napier propiziano il -4 ad un minuto dalla fine, ma poi l’ex Milano getta via una rimessa. Cordinier non sbaglia dalla lunetta, Napier trova un’altra tripla, ma Pajola è glaciale ai liberi. Napier ancora per il -3, ma Giedraitis regala un libero a Belinelli per un fallo prima della rimessa. Il Beli segna e poi la schiacciata di Cordinier manda i titoli di coda.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

VIRTUS BOLOGNA – STELLA ROSSA BELGRADO 85-79 (26-15, 18-18, 18-22, 23-24)

Bologna: Cordinier 11, Lundberg 10, Belinelli 15, Pajola 10, Smith, Dobric 2, Cacok, Shengelia 19, Hackett 4, Mickey 13, Dunston 1, Abass

Stella Rossa: Teodosic 5, Hanga 11, Davidovac 4, Mitrovic 14, Lazic 4, Simonovic 1, Napier 23, Bolomboy 8, Nedovic 3, Giedraitis 6, Kuzmic, Dos Santos

