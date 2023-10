EuroCup 2023-2024: Trento ancora senza vittoria. La Dolomiti cede in casa a Gran Canaria

La Dolomiti Energia Trento rimanda ancora la prima vittoria europea della sua stagione. Nella terza giornata di EuroCup la squadra di coach Galbiati è stata sconfitta dagli spagnoli di Gran Canaria, formazione campione in carica, per 87-73 al termine di una partita che si è decisa comunque negli ultimi due minuti. Spagnoli trascinati dai 24 punti di Nicolas Brussino e dai 21 di Sylven Landesberg. A Trento non sono bastati i 13 punti di Andrejs Grazulis.

Partenza lanciata degli spagnoli che toccano il +6 con la tripla di Brussino (4-10). L’argentino è scatenato dall’arco e trova ancora la retina (7-16). Trento riesce ad accorciare sul -3 con Alviti e Cooke (19-22), ma il finale è tutto di uno scatenato Landesberg, che firma il +11 per gli spagnoli (20-31), segnando ben tredici punti alla prima sirena.

Trento torna nuovamente sotto e si riporta a due possessi pieni di distanza. Botta e risposta dall’arco tra Pelos ed Alviti, con la Dolomiti che rimane sul -6 (30-36). Trento trova molta più fluidità in attacco e con una serie di triple (l’ultima di Forray) accorcia alla pausa lunga sul -3 (41-44).

Al rientro dagli spogliatoi il Gran Canaria si affida ancora a Brussino, che trova il +8 (41-49). Grazulis porta Trento sul -1 (48-49), ma da quel momento si apre un parziale di 9-0 degli spagnoli. Forray firma il nuovo -5, con la Dolomiti che riesce anche nel sorpasso sul finale di quarto (64-62).

Il Gran Canaria comincia fortissimo l’ultimo quarto, con un parziale di 8-0 che spacca l’inerzia della partita. La Dolimiti prova a rimanere a contatto (67-72), ma non riesce mai ad avvicinare la parità. Negli ultimi due minuti Forray firma il -4 (73-77), ma il finale degli spagnoli è strepitoso con un 10-0 che regala la vittoria a Gran Canaria.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

DOLOMITI ENERGIA TRENTO – DREAMLAND GRAN CANARIA 73-87 (20-31, 21-13, 23-18, 9-25)

Trento: Ellis 10, Stephens 1, Hubb, Alviti 10, Niang, Conti 4, Cooke Jr. 7, Udom 8, Biligha 9, Ladurner, Grazulis 13

Gran Canaria: Kljajic 3, Slaughter 2, Bassas 2, Albicy 2, Prkacin 6, Brussino 24, Salvo 7, Pelos 3, Shurna 7, Landesberg 21, Happ 2, Lammers 8

Credit Ciamillo