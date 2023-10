DIRETTA F1, GP USA 2023 LIVE: Leclerc lancia la sfida a Verstappen in qualifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP degli USA 2023, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Austin. Si preannuncia grande spettacolo sul tracciato texano, dove si definisce la griglia di partenza per la gara di domenica sera. Dopo l’unica sessione di prove libere disputata a inizio serata, i piloti torneranno in pista per fronteggiarsi a viso aperto sul giro secco e inseguire l’ambita pole position.

Max Verstappen è il grande favorito della vigilia. Il Campione del Mondo ha giganteggiato nella FP1 e sembra avere una marcia in più al volante della sua Red Bull. Charles Leclerc ha però brillato chiudendo in seconda posizione e proverà a lanciare la sfida all’olandese provando a spingere la sua Ferrari oltre i limiti. Carlos Sainz inseguirà un risultato degno di nota con l’altra Rossa, ma attenzione alle convincenti Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell.

Sergio Perez cercherà un guizzo con l’altra Red Bull. Proveranno a essere della partita anche le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, mentre Fernando Alonso dovrà risalire la china con la sua Aston Martin. Attenzione a Kevin Magnussen con la Haas e ad Alexander Albon con la Williams.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP degli USA 2023, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Austin: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla della lotta per la pole position. Si incomincia alle ore 23.00. Buon divertimento a tutti.

