F1, Charles Leclerc in pole position: “Buonissime sensazioni, ma ho commesso errori. Curva 1 complicata”

Charles Leclerc ha conquistato la pole position nel GP degli USA 2023, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Austin. Il monegasco si è scatenato al volante della Ferrari e ha stampato uno splendido giro sul tracciato texano, meritandosi la partenza al palo nella gara di domenica. Il pilota della Rossa partirà davanti alla McLaren di Lando Norris e alla Mercedes di Lewis Hamilton, provando anche a contenere il tentativo di rimonta dalla sesta piazzola.

Charles Leclerc ha espresso tutta la propria soddisfazione al termine delle qualifiche: “Abbiamo fatto un grandissimo lavoro. Ci sono state delle buone prove libere, il lavoro è stato solido. Ho avuto buonissime sensazioni in macchina. Nel giro buono ho commesso degli errori, ma penso che non sia stato semplice per nessuno e partiremo in pole domenica“.

Il monegasco ha poi proseguito: “La curva 1 è sempre complicata, ma è meglio partire davanti che dietro. Sono contento, adoro questa pista e l’atmosfera che si respira in pista e in città“.

Foto: Lapresse