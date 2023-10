LIVE Argentina-Nuova Zelanda 6-44, Mondiali rugby 2023 in DIRETTA: gli All Blacks volano in finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.53 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata da parte di OA Sport.

22.52 Prima semifinale completamente dominata dagli uomini di Ian Foster, la Nuova Zelanda è dunque la prima finalista della Coppa del Mondo di rugby 2023, ora gli All Blcks attendono la vincente di Sudafrica-Inghilterra.

FINISCE QUI! ARGENTINA-NUOVA ZELANDA 6-44. ALL BLACKS IN FINALE!

79′ Placcaggio durissimo di Barrett su Sanchez, si tocca la spalla l’argentino.

76′ Avanza l’Argentina che cerca una meta per addolcire il passivo.

74′ Anche in questa circostanza non arriva la trasformazione di Mo’unga.

73′ META ALL BLACKS! Arriva la terza meta della serata per Will Jordan, Argentina-Nuova Zelanda 6-44.

71′ I Pumas recuperano l’ovale con Moroni che va al calcio lungo.

68′ Possesso All Blacks quando mancano poco più di dieci minuti al termine.

65′ Dilagano gli uomini di Ian Foster che con ogni probabilità saranno la prima finalista di questo Mondiale.

63′ Mo’unga non trova la trasformazione.

62′ META NUOVA ZELANDA! Seconda meta della gara per Will Jordan. Argentina-Nuova Zelanda 6-39.

60′ In avanti dell’Argentina, mischia per gli All Blacks.

58′ Provano a reagire i Pumas, touche all’interno dei 22 neozelandesi.

56′ Mischia in favore dell’Argentina.

54′ Avanzata degli All Blacks.

52′ Touche in favore della Nuova Zelanda all’interno dei 22 argentini.

50′ Rischiano l’imbarcata ora i Pumas.

48′ C’è la trasformazione di Mo’unga. Argentina-Nuova Zelanda 6-34.

47′ META ALL BLACKS! Arriva la seconda meta di serata di Frizell. Argentina-Nuova Zelanda 6-32.

44′ C’è la trasformazione di Mo’unga. Argentina-Nuova Zelanda 6-27.

43′ META ALL BLACKS! Fa tutto da solo Smith, magia del numero 9. Argentina-Nuova Zelanda 6-25.

INIZIA IL SECONDO TEMPO!

21.49 All Blacks al riposo con 14 punti di vantaggio sull’Argentina grazie alle mete di Jordan, Barrett e Frizell, a tra poco per il racconto del secondo tempo su OA Sport.

Non c’è la trasformazione di Mo’unga, si chiude il primo tempo.

42′ META ALL BLACKS! Sull’ultimo possesso del primo tempo la Nuova Zelanda va in meta con Frizell. Argentina-Nuova Zelanda 6-20.

39′ Possesso All Blacks.

36′ NON SBAGLIA MO’UNGA! Argentina-Nuova Zelanda 6-15.

34′ Punizione in favore della Nuova Zelanda.

33′ ACCORCIA L’ARGENTINA! Boffelli trova i pali. Argentina-Nuova Zelanda 6-12.

32′ Calcio di Mo’unga per allontanare.

30′ Rubata di Montoya, possesso Argentina.

28′ Avanzamento degli uomini di Ian Foster.

26′ Gli All Blacks recuperano il possesso dell’ovale.

24′ Touche in favore dei Pumas all’interno della metà campo neozelandese.

22′ Possesso Argentina quando abbiamo superato la metà del primo tempo.

19′ Gli All Blacks sembrano aver preso il controllo del match.

17′ Stavolta non c’è la trasformazione di Mo’unga.

16′ META ALL BLACKS! La Nuova Zelanda muove bene palla e va in meta con Barrett. Argentina-Nuova Zelanda 3-12.

14′ Gli All Blacks recuperano il possesso dell’ovale.

12′ Tornano ad avanzare i Pumas.

10′ C’è la trasformazione di Mo’unga. Argentina-Nuova Zelanda 3-7.

9′ META ALL BLACKS! Avanzata della Nuova Zelanda che va in meta con Jordan. Argentina-Nuova Zelanda 3-5.

6′ Meglio l’Argentina in queste prime battute.

4′ VANTAGGIO ARGENTINA! Primi punti per i Pumas con un calcio di Boffelli. Argentina-Nuova Zelanda 3-0.

2′ Argentina subito nei 22 degli All Blacks.

SI PARTE!

20.58 E’ il momento della haka, danza maori neozelandese.

20.57 Inno nazionale neozelandese.

20.56 Inno nazionale argentino.

20.55 Tra poco sarà la volta degli inni nazionali.

20.50 Argentina protagonista al pari degli All-Blacks di un piccolo grande exploit ai quarti, i Pumas hanno avuto la meglio del Galles al “Velodrome” di Marsiglia, 17-29 il punteggio finale dove per gli uomini di Michael Cheika sono andati in meta Sclavi e Sanchez. Si tratterà della terza semifinale mondiale per l’Argentina (dopo Francia 2007 e Argentina 2015), con i Pumas fino ad ora mai riusciti a superare questo traguardo.

20.45 Dopo aver ribaltato il pronostico che li vedeva partire sfavoriti con l’Irlanda, gli All-Blacks ora viaggiano spediti verso la conquista del quarto titolo mondiale. La Nuova Zelanda ha superato 28-24 la compagine numero uno del ranking mondiale con le mete di Fainga’anuku, Savea e Jordan. Davanti agli uomini di Ian Foster ci sarà ora l’ostacolo Argentina da superare per approdare in finale.

20.40 Venti minuti all’inizio del match.

20.35 Queste le formazioni:

Nuova Zelanda: 15 Beauden Barrett, 14 Will Jordan, 13 Rieko Ioane, 12 Jordie Barrett, 11 Mark Telea, 10 Richie Mo’unga, 9 Aaron Smith, 8 Ardie Savea, 7 Sam Cane, 6 Shannon Frizell, 5 Scott Barrett, 4 Sam Whitelock, 3 Tyrel Lomax, 2 Codie Taylor, 1 Ethan de Groot

In panchina: 16 Samisoni Taukei’aho, 17 Tamaiti Williams, 18 Fletcher Newell, 19 Brodie Retallick, 20 Dalton Papali’i, 21 Finlay Christie, 22 Damian McKenzie, 23 Anton Lienert-Brown

Argentina: 15 Juan Cruz Mallia, 14 Emiliano Boffelli, 13 Lucio Cinti, 12 Santiago Chocobares, 11 Mateo Carreras, 10 Santiago Carreras, 9 Gonzalo Bertranou, 8 Facundo Isa, 7 Marcos Kremer, 6 Juan Martin Gonzalez, 5 Tomas Lavanini, 4 Guido Petti, 3 Francisco Gómez Kodela, 2 Julián Montoya, 1 Thomas Gallo

In panchina: 16 Agustín Creevy, 17 Joel Sclavi, 18 Eduardo Bello, 19 Matias Alemanno, 20 Rodrigo Bruni, 21 Lautaro Bazan Velez, 22 Nicolas Sanchez, 23 Matías Moroni

20.30 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE di Argentina-Nuova Zelanda, prima semifinale della Coppa del Mondo di rugby 2023.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Argentina-Nuova Zelanda, prima semifinale della Coppa del Mondo di Rugby 2023. Si partirà alle ore 21.00 allo “Stade de France” di Parigi Saint Denis, buon divertimento con il nostro racconto in tempo reale.

Foto: LPS