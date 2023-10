F1, risultati e classifica FP1 GP USA 2023: Verstappen svetta davanti a Leclerc

Max Verstappen ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP degli USA 2023, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Austin. Il fresco Campione del Mondo ha timbrato un rilevante 1:35.912 e si candida per la pole position. L’alfiere della Red Bull si è lasciato alle spalle un positivo Charles Leclerc, secondo con un ritardo di 0.156.

Il pilota della Ferrari ha interpretato un giro eccellente e ha dimostrato di poter dire la sua in terra americana, soprattutto sul giro secco. Lewis Hamilton ha convinto per tutta la sessione e con le rosse ha poi saputo chiudere in terza posizione (a 0.281), precedendo l’altra Red Bull di Sergio Perez (quarto a 0.300).

Carlos Sainz è ottavo con la seconda Ferrari a 0.621, preceduto dalla Mercedes di George Russell (sesto a 0.562) e dalla Williams di Alexander Albon (settimo a 0.580). Sorprendente quinta piazza per Kevin Magnussen con la Haas (a 0.560). Giro secco complicato per la McLaren (Lando Norris 15mo, Oscar Piastri 19mo) e per la Aston Martin (Fernando Alonso 18mo e Lance Stroll 20mo).

CLASSIFICA PROVE LIBERE 1 GP USA F1 2023

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:35.912 4

2 Charles LECLERC Ferrari+0.156 3

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.281 4

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.300 4

5 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.560 4

6 George RUSSELL Mercedes+0.562 4

7 Alexander ALBON Williams+0.580 4

8 Carlos SAINZ Ferrari+0.621 3

9 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.790 4

10 Pierre GASLY Alpine+0.793 4

11 Logan SARGEANT Williams+1.075 4

12 Esteban OCON Alpine+1.154 4

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.192 3

14 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+1.240 3

15 Lando NORRIS McLaren+1.344 3

16 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.506 4

17 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.605 3

18 Fernando ALONSO Aston Martin+1.928 3

19 Oscar PIASTRI McLaren+2.508 3

20 Lance STROLL Aston Martin+4.028 1

Foto: Lapresse