Cosa ha detto la Juventus sul caso Fagioli? Il comunicato stampa e cosa rischia il giocatore

Il mondo del calcio italiano è stato sconvolto in questi giorni dal “caso scommesse”. Mercoledì 11, infatti, è arrivata la notifica dell’inchiesta della procura di Torino sulla vicenda che riguarda Nicolò Fagioli, il quale è accusato di aver utilizzato piattaforme di betting clandestine per fini ludici. Nella giornata seguente, la Polizia ha fatto irruzione a Coverciano per interrogare Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali, i quali sarebbero anch’essi rei di aver scommesso illegalmente.

Proprio in queste ore è uscita una nota ufficiale della Juventus, ovviamente nell’ambito delle indagini su Fagioli, centrocampista militante nel club di Torino. Queste le parole della società bianconera: ““In merito a quanto riportato da alcuni organi di informazione Juventus FC precisa che non appena ricevuto notizia di un possibile coinvolgimento del proprio tesserato Nicolò Fagioli sul tema delle scommesse ha immediatamente e tempestivamente preso contatto con la Procura Federale della FIGC”.

Se il club ha realmente comunicato il fatto alla Procura Federale, sia la società che tutti i tesserati non rischierebbero nulla. In caso contrario, invece, chiunque abbia saputo della vicenda ma non si sia messo in contatto celermente con la Procura o con altri organi giudiziari rischia una squalifica di almeno sei mesi, anche nel caso in cui abbia agito secondo una buona etica, condannando il fatto e consigliando al calciatore di non scommettere più.

Foto: Lapresse