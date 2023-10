Consigli Fantacalcio (partite 6-8 ottobre): chi schierare, chi escludere, possibili gol e bonus

Altro giro, altra corsa. Quest’oggi inizia l’ottava giornata di campionato e, di conseguenza, anche il fantacalcio. Pronti per schierare la vostra formazione entro le 18.30? Oa Sport prova a darvi una mano, provando a darvi qualche consiglio per il vostro undici titolare.

EMPOLI-UDINESE

Due squadre che segnano davvero poco, uno e quattro gol rispettivi nelle prime sette partite. Possibile dunque pensare a schierare i difensori, soprattutto i centrali in mancanza di alternative di livello, Samardzic e Baldanzi possono esprimere il loro talento in questo match, pensierino per Lucca come terza punta, sbloccatosi con il Genoa. Non è il match giusto per schierare Walace.

LECCE-SASSUOLO

Due squadre che potranno affrontarsi a viso aperto. Imprescindibile Berardi, che farà passare le pene dell’inferno a Gallo (attenzione a schierarlo), ma anche la difesa neroverde non sembra dare troppe garanzie. Se giocate con il modificatore e avete partite difficili, pensiero a Falcone che regala spesso delle perle, si aspetta ancora il primo gol di Almqvist nelle fila pugliesi.

INTER-BOLOGNA

Dobbiamo essere noi a dirvi di schierare Lautaro Martinez? Anche se parte dalla panchina è Lautaro e altri dieci, match con la Salernitana insegna. Dimarco e Darmian (probabile riposo per Dumfries) possono regalare gioie dall’esterno così come Calhanoglu da piazzato. Ma il Bologna è squadra da non sottovalutare, Orsolini vuole continuità e Zirkzee, nonostante non segni molto, può essere un giusto compagno di merende offrendo palloni invitanti. Coppia centrale Beukema-Calafiori da non schierare.

JUVENTUS-TORINO

Tempo di derby, e nei match infuocati Chiesa si esalta: buttatelo in campo, anche perché la difesa granata è parecchio rattoppata; dentro anche Milik. Fagioli può essere una gran bella sorpresa, attenzione dietro a Bremer nel match da ex, Szczesny può puntare al clean sheet. Tra i granata Vlasic può inventare qualcosina per Zapata, si pensa a Tameze come braccetto difensivo: niente esperimenti per voi.

GENOA-MILAN

Il Genoa si è esaltato spesso con le big, non abbiate paura a buttare in campo l’infuocato Gudmundsson e Retegui (acciaccato), può essere anche la sfida adatta ad una scarica da fuori di Malinovskyi. In casa rossonera dentro tutti i migliori, torna anche Giroud: Chukwueze, alla ricerca del primo +3 stagionale, possibile sorpresa.

MONZA-SALERNITANA

Dentro i due punteri Colombo e Dia, con il senegalese che si è messo alle spalle il brutto momento e l’azzurro sbloccatosi durante la settimana. Più Ciurria che Kyriakopoulos per l’esterno, imprescindibile Colpani. A Salerno non convincono Daniliuc in difesa e Legowski a centrocampo, ma è il match in cui si può pensare di dare spazio a Kastanos.

FROSINONE-VERONA

Soulé è una delle sorprese più belle di questo campionato, con il Verona può fare la differenza. Dentro Turati in ottica modificatore, mentre Brescianini non impressiona più di tanto. Se avete un posto, dentro Ngonge così come Lazovic, mentre Faraoni braccetto di destra non convince. Hongla in mezzo al campo soggetto a un possibile giallo.

LAZIO-ATALANTA

I big biancocelesti, Immobile, Luis Alberto e Zaccagni, sono assolutamente da schierare. L’Atalanta però è una squadra molto offensiva, non crediamo sia il momento giusto per riaffidarci alla difesa biancoceleste, fuori Marusic e Hysaj soprattutto. Sorpresa di giornata Zappacosta, può arrivare il bonus pesante, e anche Scamacca, anche se partisse dalla panchina. De Roon certezza da buon voto, per oggi niente Toloi.

CAGLIARI-ROMA

Per i sardi in avanti Zito Luvumbo è uno dei pochi a salvarsi, da unico bomber della squadra: consigliato con riserva, se non avete di meglio. La difesa ancora da registrare e Radunovic rischia di perdere il posto. Lukaku-Dybala potrebbero banchettare. Pellegrini vuole lasciare un altro graffio dopo il gol della scorsa settimana.

NAPOLI-FIORENTINA

Due gol in fila per Osimhen, impossibile da tenere fuori così come Kvaratskhelia. Mario Rui alla ricerca di riscatto dopo la panchina con il Real Madrid, da buttare in mezzo al campo, Lobotka da buon voto e nulla di più. Impossibile tenere fuori Nico Gonzalez, Maxime Lopez venne espulso nella seconda giornata quando vestiva la maglia del Sassuolo, per oggi meglio di no.

