Come vedere il Milan su Prime contro il Borussia Dortmund? Come ci si iscrive, abbonamento e app da scaricare: niente diretta tv

Il Milan di Stefano Pioli affronterà, quest’oggi mercoledì 4 ottobre a partire dalle ore 21.00, il Borussia Dortmund in trasferta e nella seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2023/2024. Un match subito interessantissimo quello tra i rossoneri e i tedeschi: si prospetta uno spettacolo in campo così come sugli spalti. Nella sfida di esordio i Diavoli hanno pareggiato per 0-0 contro il Newcastle di Sandro Tonali a San Siro. Il Dortmund di Edin Terzic invece, ha perso per 2-0 contro il PSG e vorrà riscattarsi davanti al proprio pubblico.

E dunque tra qualche ora si potrà assistere al match: ma come si potrà seguire la partita? Ricordiamo che l’incontro verrà trasmesso solo su Prime Video e non in tv. Come attivare l’abbonamento? Per quanto riguarda i costi di Amazon Prime, è possibile attivare l’abbonamento mensile a 4,99 euro/mese o quello annuale a 49,90 euro/anno.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

È in ogni caso prevista una prova gratuita di 30 giorni. Per iscriversi bisogna accedere alla sezione Account e liste sul sito di Amazon. Poi bisogna selezionare l’opzione Prime e, successivamente, cliccare sul pulsante Iscriviti e usalo gratis per 30 giorni Una volta aggiunto il metodo di pagamento si potrà accedere alla piattaforma Prime Video e seguire il match in diretta.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Borussia Dortmund-Milan, match valido per la 2a giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Prime Video. Non mancherà, ovviamente, la diretta live testuale sul nostro sito OA Sport.

CALENDARIO BORUSSIA DORTMUND-MILAN OGGI (4 OTTOBRE)

Mercoledì 4 ottobre

Ore 21.00 – Borussia Dortmund-Milan – Diretta streaming su Prime Video. Diretta live testuale su OA Sport

PROGRAMMA BORUSSIA DORTMUND-MILAN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: –

Diretta streaming: Prime Video

Diretta live testuale: OA Sport

PROBABILI BORUSSIA DORTMUND-MILAN

BORUSSIA DORTMUND (3-5-2) – Kobel; Sule, Hummels, Schlotterbeck; Ryerson, Sabitzer, Emre Can, Brandt, Wolf; Adeyemi, Malen. Allenatore: Edin Terzic

MILAN (4-3-3) – Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Pobega, Musah, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Stefano Pioli.

Foto: LaPresse