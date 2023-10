Che partita di Champions League si vede oggi su Amazon Prime in esclusiva? Programma, orario, tv, streaming

Il secondo turno di Champions League si chiuderà quest’oggi, con gli altri otto match che caratterizzeranno il mercoledì. Tra questi c’è anche la partita esclusiva di Amazon Prime Video, che sarà quella tra Borussia Dortmund e Milan al Westfalenstadion alle 21.00.

Per entrambe è obbligatorio quantomeno un risultato positivo. I rossoneri hanno pareggiato con il Newcastle accumulando dunque un punticino importante nel gruppo F, ritrovandosi al secondo posto proprio con i britannici. I tedeschi hanno necessario bisogno di un successo dopo aver incassato il 2-0 contro il Paris Saint-Germain, un altro ko significherebbe chance di ottavi quasi azzerate.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Borussia Dortmund-Milan, match valido per la 2a giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Prime Video. Non mancherà, ovviamente, la diretta live testuale sul nostro sito OA Sport.

CALENDARIO BORUSSIA DORTMUND-MILAN (4 OTTOBRE)

Mercoledì 4 ottobre

Ore 21.00 – Borussia Dortmund-Milan – Diretta streaming su Amazon Prime Video. Diretta live testuale su OA Sport

PROGRAMMA BORUSSIA DORTMUND-MILAN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: –

Diretta streaming: Amazon Prime Video

Diretta live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse