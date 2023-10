A che ora Borussia Dortmund-Milan oggi in tv, Champions League: canale, programma, streaming, formazioni

Il Milan di Stefano Pioli è pronto a ritornare in campo: ci sarà la UEFA Champions League da giocare. I rossoneri affronteranno il Borussia Dortmund in quello che sarà il secondo turno della fase a gironi della massima competizione europea per club. Quest’oggi, mercoledì 4 ottobre a partire dalle ore 21.00, Rafael Leao e compagni dovranno vedersela contro i tedeschi all’interno del Signal Iduna Park di Dortmund e non sarà facile superare gli avversari.

Inserite entrambe nel Gruppo F, le due squadre, vengono da due esordi differenti nella manifestazione e partiamo dai padroni di casa della sfida odierna. L’undici guidato da Edin Terzic, lo scorso 19 settembre in occasione della prima partita di Champions, ha giocato contro il PSG.

Risultato? 2-0 per i parigini che hanno dunque regalato un esordio amaro a Marco Reus e compagni che, tra qualche ora, vorranno riscattarsi davanti al proprio pubblico. Il Milan invece, a San Siro e sempre il 19 settembre scorso, ha ospitato il Newcastle dell’ex Sandro Tonali e la partita è terminata con il risultato di 0-0. In ogni caso i rossoneri proveranno a sgambettare la formazione tedesca.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Borussia Dortmund-Milan, match valido per la 2a giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Prime Video. Non mancherà, ovviamente, la diretta live testuale sul nostro sito OA Sport.

CALENDARIO BORUSSIA DORTMUND-MILAN OGGI (4 OTTOBRE)

Mercoledì 4 ottobre

Ore 21.00 – Borussia Dortmund-Milan – Diretta streaming su Prime Video. Diretta live testuale su OA Sport

PROGRAMMA BORUSSIA DORTMUND-MILAN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: –

Diretta streaming: Prime Video

Diretta live testuale: OA Sport

PROBABILI BORUSSIA DORTMUND-MILAN

BORUSSIA DORTMUND (3-5-2) – Kobel; Sule, Hummels, Schlotterbeck; Ryerson, Sabitzer, Emre Can, Brandt, Wolf; Adeyemi, Malen. Allenatore: Edin Terzic

MILAN (4-3-3) – Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Pobega, Musah, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Stefano Pioli.

Foto: LaPresse