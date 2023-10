Come cambia il tabellone di Sinner a Pechino con lâ€™eliminazione di Rune: ora Dimitrov con vista verso Alcaraz in semifinale

Una passeggiata di salute per Jannik Sinner. L’altoatesino, numero 7 delle classifiche mondiali, ha avuto la meglio sul giapponese Yoshihito Nishioka lasciandogli la miseria di due giochi nel primo set e mettendo a segno una striscia di undici giochi consecutivi che gli permettono di essere ai quarti di finale del torneo di Pechino.

Il suo avversario nella terza partita sul cemento cinese non sarà Holger Rune, ma Grigor Dimitrov. Il danese era tornato al successo due giorni fa battendo un altro giocatore in profonda crisi di risultati come Felix Auger-Aliassime, ma si è dovuto arrendere in due set al bulgaro, che aveva battuto quasi tre mesi fa a Wimbledon.

Dimitrov rimane un giocatore tecnicamente da applausi, ma molto dipende anche dal modo in cui approccia la partita e, generalmente, la sua giornata: se è abbastanza ispirato, può rappresentare un grattacapo per qualunque giocatore di questo modo. Se invece le cose non girano, può rischiare di incartarsi. 1-1 il bilancio di Jannik con lui, un ko a Roma nel 2020 e un successo lo scorso marzo a Miami.

Nell’eventuale semifinale si frapporrebbe a lui uno tra Carlos Alcaraz e Casper Ruud, che si affronteranno domani nella rivincita della finale degli US Open 2022. Dopo un agosto disastroso, il norvegese ha optato per ricaricare le batterie, ma ha rischiato tantissimo contro l’argentino Etcheverry, che è stato a tre punti dal successo. Un po’ poco per impensierire davvero l’iberico, che ha dato una dimostrazione di forza assai netta contro Lorenzo Musetti. E per la finale, sono rimasti i pezzi grossi: Daniil Medvedev ed Alexander Zverev sono nettamente favoriti con Ugo Humbert e Nicolas Jarry, coloro che giustiziarono i nostri Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi nel corso del torneo.

ATP PECHINO 2023, IL POSSIBILE CAMMINO DI JANNIK SINNER

Quarti di finale: Grigor Dimitrov

Semifinale: Carlos Alcaraz/Casper Ruud

Finale: Alexander Zverev/Daniil Medvedev/Nicolas Jarry/Ugo Humbert

Foto: LaPresse