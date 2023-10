Ciclismo su pista: scatta la Champions League con la prima tappa da Maiorca

Nuovo appuntamento con l’UCI Track Champions League, siamo giunti alla terza edizione della manifestazione invernale dedicata al ciclismo su pista. La prima delle cinque tappe sarà in terra spagnola, a Maiorca, nel week-end.

Ricordiamo che il format raggruppa quattro gare in due macrogruppi: Sprint (Sprint e Keirin) ed Endurance (Eliminazione e Scratch), con settantadue atleti al via. Spazio a ciclisti di livello internazionale come il neerlandese Harrie Lavreysen, l’australiano Matthew Richardson, le britanniche Katie Archibald e Neah Evans.

In casa Italia la star è soprattutto Miriam Vece: l’azzurra dello sprint è stata presente anche nelle scorse edizioni e vorrà cercare un piazzamento di lusso per poi lanciarsi verso la caccia alla qualificazione olimpica per Parigi.

Presente anche un’altra italiana, nella categoria endurance, si tratta della classe 1999 Francesca Selva.

Foto: Lapresse