Ciclismo su pista, il Velodromo di Spresiano si farà: arrivano i fondi dal Governo

All’interno della bozza del Decreto Legge Anticipi, approvata ieri in Consiglio dei Ministri, è presente lo stanziamento di 8 milioni di euro per il completamento del Velodromo di Spresiano, per il quale la Federazione Ciclistica Italiana esprime soddisfazione attraverso il sito federale.

Il presidente Cordiano Dagnoni ha così commentato la notizia: “Rivolgo un sentito ringraziamento al presidente Luca Zaia ed al ministro Giancarlo Giorgetti per questo importante risultato, oltre che CONI e Sport e Salute, che permette di risolvere un problema del quale ci siamo fatti carico fin dai primi giorni di mandato“.

Non sarà solo la Nazionale a beneficiare della struttura: “Il Velodromo permetterà finalmente di avere un altro impianto coperto per la preparazione di alto livello e per le società di base del territorio, che potranno così svolgere attività in sicurezza. Un doveroso riconoscimento va anche al sindaco Marco Della Pietra, con il quale abbiamo condiviso questa battaglia“.

Importante l’apporto delle Istituzioni: “Mi piace sottolineare come il momento decisivo di questo percorso sia stato il vertice tenuto alla partenza del Mondiale Gravel, a dimostrazione dell’importanza che hanno i grandi eventi anche come occasione di incontro con le Istituzioni e gli Enti locali“.

Foto: LaPresse