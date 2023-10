Ciclismo, Silvia Persico conquista la medaglia d’argento ai Mondiali di Gravel

Ai Mondiali 2023 di Gravel, scattati oggi in Veneto, la polacca Katarzyna Niewiadoma vince la prova femminile in 4:49:44, andandosene in solitaria nel finale della corsa, lunga 140 km. Al termine dell’assolo prodotto nei 20 km conclusivi, la polacca chiude con 33″ di margine sulle più immediate inseguitrici.

La medaglia d’argento viene conquistata dall’azzurra Silvia Persico, la quale batte in una volata a due la neerlandese Demi Vollering, che devi accontentarsi del gradino più basso del podio, mentre restano a bocca asciutta le connazionali Yara Kastelijn, quarta, e Lorena Wiebes, quinta.

In casa Italia, oltre all’argento di Persico, arriva il nono posto di Gaia Realini a 6’03, mentre resta ai margini della top 10 Letizia Borghesi, 11ma a 6’48”. Arrivano insieme al traguardo Elena Cecchini e Barbara Guarischi, rispettivamente 17ma e 18ma con un distacco di 9’35”. Fuori dalle 20 le altre azzurre in gara.

ORDINE D’ARRIVO

1 NIEWIADOMA Katarzyna CANYON//SRAM Racing 04:49:44

2 PERSICO Silvia UAE Team ADQ + 33

3 VOLLERING Demi Team SD Worx + 33

4 KASTELIJN Yara Fenix-Deceuninck + 01:29

5 WIEBES Lorena Team SD Worx + 01:33

6 STEPHENS Lauren EF Education-TIBCO-SVB + 04:02

7 BOILARD Simone St Michel-Mavic-Auber 93 + 05:19

8 FISHER-BLACK Niamh Team SD Worx + 05:23

9 REALINI Gaia Lidl-Trek + 06:03

10 CROMWELL Tiffany CANYON//SRAM Racing + 06:47

11 BORGHESI Letizia EF Education-TIBCO-SVB + 06:48

12 TRUYEN Marthe Fenix-Deceuninck + 07:52

13 MARKUS Riejanne Team Jumbo-Visma + 07:52

14 LELEIVYTE Rasa Aromitalia Basso Vaiano + 07:52

15 STULTIENS Sabrina Liv Racing TeqFind + 08:35

16 STURM Sarah + 09:33

17 CECCHINI Elena Team SD Worx + 09:35

18 GUARISCHI Barbara Team SD Worx + 09:35

19 CANT Sanne Fenix-Deceuninck + 09:46

20 FISHER Annabel Team Groupe Abadie + 10:09

21 NEEFJES Tessa + 13:11

22 BORGHESI Giada + 13:12

23 RÜETSCHI Noëlle AG Insurance-NXTG U23 Team + 13:46

24 NORSGAARD Emma Movistar Team + 14:33

25 LAING Nele + 15:10

26 NILSSON Hanna Ceratizit-WNT Pro Cycling + 15:19

27 DE VRIES Femke GT Krush Rebel Lease Pro Cycling + 15:45

28 KLOSER Rosa + 16:14

29 JANSEN Noa + 16:49

30 BOHLIN Amanda + 17:27

31 MIGON Karolina + 18:29

32 MARKUS Femke Team SD Worx + 19:51

33 MENDEZ MELGAREJO Irene Bizkaia-Durango + 20:20

34 GOMEZ VILLAFANE Sofia + 20:33

35 BOROWIECKA Barbara + 21:07

36 SOMMER Sabine + 21:23

37 PIANA Debora + 21:29

38 LÜTZELSCHWAB Irina + 21:30

39 ONWELLER Paige Competitive Edge Racing + 21:59

40 LUNDMARK Clara GT Krush Rebel Lease Pro Cycling + 23:07

41 BERTIZZOLO Sofia UAE Team ADQ + 23:11

42 TREFFEISEN Jade Team Embrace The World Cycling + 25:17

43 FRANZ Heidi DNA Pro Cycling Team + 26:17

44 ANTHONY Crystal + 26:28

45 MITCHELL Amelia + 26:28

46 EHRBERG Liisa + 27:38

47 BAUR Caroline Israel-Premier Tech Roland + 28:44

48 SIRVEL Merili + 28:55

49 TULINIEMI Maisa + 29:23

50 NORDLUND PEDERSEN Mie + 29:53

51 VAN ZEELST Lieke GT Krush Rebel Lease Pro Cycling + 29:54

52 TOVSRUD Åshild + 29:54

53 OLIVEIRA Flávia + 29:55

54 PALADIN Soraya CANYON//SRAM Racing + 30:05

55 AGUIRRE Morgan + 31:56

56 BOGLIO Cassia Knights of Suburbia Racing + 31:58

57 SCHNEIDER Janine Team Embrace The World Cycling + 32:25

58 VAINIONPÄÄ Laura Carbonbike Giordana by Gen Z + 34:26

59 EBRAS Elisabeth UAE Development Team + 35:22

60 JOHANSSON Hanna Torelli + 35:25

61 SELS Loes Proximus-Alphamotorhomes-Doltcini CT + 35:55

62 BLOOR Ella + 36:16

63 DE VOS Nele + 36:52

64 KRIAUCIUNAITE Vilte + 37:06

65 KOSTER Paulien + 37:12

66 SPEARING Kyleigh Cynisca Cycling + 37:39

67 LINDÉN Ursula Porin Tarmo-HDT + 38:09

68 PICCA Valentina + 38:43

69 RICHARDS Darcie + 39:21

70 CREES Xan + 40:38

71 LIVESEY Caroline + 40:56

72 SKOVGARD Klara + 42:58

73 BONDARENKO Victoria + 43:44

74 BIARD Marie-Louise Team Féminin Chambéry + 43:47

75 MINCHOT Guayente + 45:04

76 SHERIDAN Katherine Hutchinson – Brother UK + 46:01

77 NUTT Madeleine + 46:01

78 SCHOENENBERGER Chloé Stade Rochelais Charente Maritime + 46:42

79 SLAVINEC Romana Soltec Team + 47:14

80 BARR Jane + 50:53

81 MCDERMOTT Ellen Keukens Redant Cycling Team + 52:24

82 CANUEL Karol-Ann + 53:27

83 LAIZANE Lija Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi + 55:17

84 SMEKAL Finja MAXX-SOLAR ROSE Women Racing + 56:32

85 RYSBJERG Kirstine + 01:05:20

86 MONTALVO PEREZ Almudena Eneicat-CM Team-Seguros Deportivos + 01:06:23

87 REDDY Natasha + 01:19:24

88 HINDS Danielle + 01:41:08

Foto: LaPresse