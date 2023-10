Ciclismo: Rémi Cavagna firma un triennale con la Movistar

Continua ad essere infuocato il ciclomercato in queste settimane e tra le squadre più attive c’è sicuramente la Movistar, che ha messo a segno dei colpi importanti. Oltre alla firma di Davide Formolo, la squadra spagnola ha firmato un triennale con il francese Rémi Cavagna, che correrà con Movistar fino al 2026.

Sicuramente un arrivo importante per la squadra spagnola, che si assicura un ciclista di alto livello nelle corse contro il tempo, avendo anche vinto due titoli nazionali. Il francese ha lasciato la Soudal-QuickStep dopo sette anni, dove ha conquistato tredici successi (soprattutto a cronometro), compresa una tappa nella Vuelta 2019.

Queste le prime parole del francese dopo il passaggio alla Movistar, riportate da SpazioCiclismo: “È una nuova sfida per me. Sono stati sette anni meravigliosi con QuickStep, ma sentivo che avevo bisogno di fare un cambiamento per raggiungere il mio massimo potenziale. Entrare nel Team Movistar significa entrare in una squadra che fa parte della storia del ciclismo, con corridori importanti che sono passati tra le sue fila. Sono molto orgoglioso di venire qui e vengo affamato di successi e pronto a dare il massimo per il gruppo. Ovviamente si vuole sempre vincere per te stesso, ma mi piace anche aiutare i miei compagni di squadra a ottenere vittorie e a costruire un bellissimo progetto”.

Gli obiettivi del francese: “Andrò a scoprire le classiche del Nord e non vedo l’ora di affrontare il pavé con questo gruppo e di scoprire quelle gare. Come tutti sanno sono uno specialista delle cronometro e negli ultimi due anni, pur avendo fatto bene, ho sentito che mancava qualcosa. Voglio raggiungere il massimo come cronoman, lavorare sulla posizione e su tutti gli aspetti, sia nella prestazione pura che nell’aerodinamica. Se voglio essere uno dei migliori, ho tanto lavoro da fare in questi anni”.

