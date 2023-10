Ciclismo, Remco Evenepoel: “Nel 2024 punto al Tour de France, alle Olimpiadi e ai Mondiali”

Il 2023 si è concluso al Giro di Lombardia, con un’altra giornata sfortunata per Remco Evenepoel. Non è stata la stagione da sogno che ci si aspettava con i colori dell’iride sulle spalle, ma per il fenomeno belga sono arrivati comunque trionfi di qualità come la Liegi-Bastogne-Liegi ed il titolo iridato a cronometro.

Ora, in attesa di definire ufficialmente le questioni legate al futuro, il belga si prenderà una pausa per poi pensare al nuovo anno. Le sue parole a Het Laatste Nieuws comunque dovrebbero confermare la permanenza nel Wolfpack: “Pedali con la maglia della Soudal Quick-Step, ma non sai se l’anno prossimo indosserai ancora quella maglia. Ma tutto è bene quel che finisce bene”.

I prossimi obiettivi: “Quest’anno ho imparato che non dovrei sovraccaricare la mia stagione. Nel 2024 sceglierò i miei obiettivi e non ne aggiungerò altri in seguito. La mia stagione 2024 conterrà ancora 2 parti: una parte verso Liegi e un’altra verso il Tour. Nella parte di Liegi potremmo aggiungere qualche altra gara. Che sarà Sanremo o le Fiandre? Non ne ho idea. Lo vedremo con la squadra. Dopo il Tour ci sono le Olimpiadi. I Mondiali di Zurigo potrebbero essere una bella opportunità per puntare al double”.

E ancora: “Nel 2024 ci devono essere momenti in cui non dipende solo da me. Momenti in cui non ricevo messaggi che non voglio ricevere. Tutti vogliono che io sia al 100% per il Tour, ma questo è possibile solo quando facciamo meglio queste cose”.

Foto: Pier Colombo