Chi sono le stelle dell’Inghilterra? Gli avversari dell’Italia ai raggi X: probabili formazioni, attenzione a Bellingham e Kane

Ancora un giorno d’attesa per la super sfida tra Inghilterra e Italia. Gli azzurri, guidati da Luciano Spalletti, saranno di scena al Wembley Stadium di Londra per la sesta partita del proprio cammino nel girone C delle qualificazioni a Euro 2024 contro la nazionale inglese, prima in classifica nel raggruppamento. Le due squadre sono divise da sole tre lunghezze nella graduatoria attuale, perciò con una vittoria l’Italia andrebbe ad appaiare la nazionale dei Tre Leoni in testa al girone.

Le due squadre sono scese in campo sabato per due impegni di valore differente. Se l’Italia ha battuto per 4-0 Malta a Bari per le qualificazioni verso la fase finale della manifestazione continentale, l’Inghilterra è stata impegnata per una semplice amichevole con l’Australia, visto che gli inglesi riposavano nel turno in programma due giorni fa: contro gli oceanici è arrivato un successo per 1-0 grazie alla rete di Ollie Watkins.

La squadra di Gareth Southgate non ha bisogno di presentazioni. Stiamo parlando di una delle nazionali più forti in Europa, come dimostrano i risultati conseguiti negli ultimi anni (semifinale ai Mondiali del 2018, finale all’Europeo nel 2021 e quarti di finale nel Mondiale in Qatar l’anno scorso). La stella dei Tre Leoni non può che non essere Jude Bellingham, attualmente il centrocampista più decisivo al mondo. Il giocatore del Real Madrid ha tutto: qualità, intensità, inserimento in area, fiuto del gol. La prima parte di stagione con i blancos si è rivelata clamorosa, come dimostrano i 10 gol e 3 assist messi a referto in sole dieci partite ufficiali, numeri spaventosi per un ragazzo di vent’anni.

Come non citare il recordman di gol segnati con la maglia dei Tre Leoni, cioè Harry Kane: il centravanti in forza al Bayern Monaco è un faro dell’attacco inglese, e la sua presenza nella fase offensiva della squadra di Southgate si farà sentire. A centrocampo attenzione anche a Declan Rice, giocatore di posizione nella mediana, dotato di un gran fisico che gli permette di primeggiare il più delle volte in mezzo al campo. La difesa, specie sulle fasce, può essere messa in difficoltà invece: Alexander-Arnold e Trippier, due terzini dalla spiccata propensione offensiva, possono concedere spazi in ripartenza, anche se bisognerà capire se il giocatore del Liverpool verrà schierato sull’out di destra o più avanti.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA-ITALIA DOMANI

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Alexander-Arnold, Maguire, Colwill, Trippier; Rice, Henderson; Grealish, Bellingham, Rashford; Kane. All. Southgate.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Frattesi; Berardi, Scamacca, Raspadori. All. Spalletti.

Foto: Lapresse