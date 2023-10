Chi sono gli arbitri dei sedicesimi di Coppa Italia? Dionisi per Bologna-Verona, Torino-Frosinone a Fourneau

Nella giornata di oggi scatterà il programma valevole per i sedicesimi della Coppa Italia 2023-2024. Le otto sfide del turno in questione si disputeranno tra oggi, domani e giovedì per delineare il tabellone completo che dagli ottavi di finale, dove entreranno in gara anche le prime otto classificate della scorsa Serie A, porterà poi fino alla finale di Roma prevista per il 15 maggio 2024 allo Stadio Olimpico.

Sono uscite le designazioni arbitrali per le otto partite dei sedicesimi: il designatore Gianluca Rocchi ha scelto Federico Dionisi per il match più interessante del turno, cioè Bologna–Verona. Lecce–Parma verrà diretta da Daniele Minelli, mentre Frosinone–Torino, match di chiusura del programma dei sedicesimi, vedrà all’opera Francesco Fourneau. Di seguito tutti i nomi, gara per gara, che saranno al lavoro nelle tre giornate dedicate ai sedicesimi della Coppa Italia 2023-2024.

ARBITRI SEDICESIMI COPPA ITALIA 2023-2024

CREMONESE-CITTADELLA Martedì 31/10 h.15.00

TREMOLADA

PAGLIARDINI – VIGILE

IV: BONACINA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MERAVIGLIA

SALERNITANA – SAMPDORIA Martedì 31/10 h.18.00

MANGANIELLO

DEL GIOVANE – MASSARA

IV: DI MARCO

VAR: MAGGIONI

AVAR: PAGANESSI

BOLOGNA – H. VERONA Martedì 31/10 h.21.00

DIONISI

DI MONTE – TOLFO

IV: MONALDI

VAR: PATERNA

AVAR: MUTO

GENOA – REGGIANA Mercoledì 01/11 h.15.00

SANTORO

VIVENZI – BITONTI

IV: GHERSINI

VAR: MARINI

AVAR: LONGO

LECCE – PARMA Mercoledì 01/11 h.18.00

MINELLI

TRINCHIERI – LUCIANI

IV: FELICIANI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: ABBATTISTA

UDINESE – CAGLIARI Mercoledì 01/11 h.21.00

COSSO

PERROTTI – NIEDDA

IV: PERENZONI

VAR: GARIGLIO

AVAR: MUTO

SASSUOLO – SPEZIA Giovedì 02/11 h. 18.00

ZUFFERLI

MASTRODONATO – ARACE

IV: BARONI

VAR: SERRA

AVAR: PAGNOTTA

TORINO – FROSINONE Giovedì 02/11 h. 21.00

FOURNEAU

ROCCA – GARZELLI

IV: GUALTIERI

VAR: ABBATTISTA

AVAR: DI VUOLO

