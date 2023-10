Chi parteciperà ai Mondiali gravel 2023: van Aert la stella, c’è Valverde. Per l’Italia Simone Velasco

Domenica 8 ottobre appuntamento da non perdere sulle strade e sugli sterrati veneti: in programma la seconda edizione dei Mondiali di Gravel. Percorso e scenario splendido, ma ancor più bella, almeno sulla carta, è la battaglia per il titolo vista la rosa di corridori presenti al via.

Il più atteso è sicuramente Wout van Aert, rimasto volutamente in Italia per andare a caccia della maglia arcobaleno. Con lui anche i connazionali Gianni e Florian Vermeersch, il primo trionfatore nella passata edizione. Tra gli altri professionisti spazio a Matej Mohoric, Ivan Garcia Cortina e Ide Schelling. In casa Italia invece i nomi da seguire sono quelli di Simone Velasco, campione tricolore su strada, Daniel Oss ed Alessandro De Marchi.

Presenti anche alcuni ex professionisti che hanno proseguito a gareggiare nel gravel: il nome più altisonante sicuramente quello dell’intramontabile Alejandro Valverde.

Andiamo a scoprire la startlist completa.

STARTLIST MONDIALI GRAVEL 2023

1 Gianni Vermeersch BEL

2 Wout Van Aert BEL

3 Matej Mohoric SLO

4 Cameron Mason GBR

5 Daniel Oss ITA

6 Florian Vermeersch BEL

7 Paul Voss GER

8 Jasper Ockeloen NED

9 Jose Ivan Garcia Cortina ESP

10 Kevin Panhuyzen BEL

11 Alejandro Valverde Belmonte ESP

12 Petr Vakoc CZE

13 Sebastian Schönberger AUT

14 Jan Bakelants BEL

15 Alessandro De Marchi ITA

16 Simone Velasco ITA

17 Tobias Perry GBR

18 Piotr Havik NED

19 Nathan Haas AUS

20 Quinten Hermans BEL

21 Anthony Franquet BEL

22 Sam Culverwell GBR

23 Seppe Rombouts BEL

24 Andreas Stokbro

25 Tobias Mørch Kongstad

26 Thomas Bundgaard

27 Connor Swift

28 Pawel Bernas

29 Sascha Weber

30 Jonas Lindberg

31 Freddy Ovett

32 Nicholas Roche

33 Georg Egger

34 Adam Blazevic

35 Ide Schelling

36 Coen Vermeltfoort

37 Ben Thomas

38 Andreas Schrottenbaum

39 Jose Maria Sanchez Ruiz

40 Nils Correvon

41 Ryan Christensen

42 Lawrence Naesen

43 Lauri Tamm

44 Alberto Losada Alguacil

45 Gustav Frederik Dahl

46 Brent Clé

47 Gert Kivistik

48 Pierpaolo Ficara

49 Rasmus Wulff Nørholm Gøtke

50 Matthew Bird

51 Alban Lakata

52 Ivar Slik

53 Julian Lino

54 Thomas Joseph

55 Jacob Langham

56 Johan Norén

57 Laurens Ten Dam

58 Mads Baadsgaard Rahbek

59 Johannes Rom Dahl

60 Connor Sens

61 Frederik Rassmann

62 Max Warmerdam

63 Sergio Mantecon Gutierrez

64 Erick Heyns

65 Luca Bockelmann

66 Andrew Lydic

67 Xavier Jovè Riart

68 Travis Bramley

69 Maxime Teuliere

70 Markus Pajur EST

71 Cristian Cominelli ITA

72 Thijs De Lange NED

73 Nick Burki SUI

74 Aurélien Philibert FRA

75 Luke Lamperti USA

76 Matthew Shepherd AUS

77 Mattia De Marchi ITA

78 Antti-Jussi Juntunen FIN

79 Bram Rombouts BEL

80 Dario Gadeo Fernandez ESP

81 Philipp Bachl AUT

82 Zak Coleman GBR

83 Rob Vanden Haesevelde BEL

84 Matevž Govekar SLO

85 Jan Sommer SUI

86 Jules De Cock NED

87 Rogan Smart RSA

88 Robbe Claeys BEL

89 Luca Cibrario ITA

90 Mihael Stajnar SLO

91 Sam William Andrews GBR

92 Michael Tjulander SWE

94 Eduardo Talavera Fernandez ESP

95 Tim Wollenberg GER

96 Joseph Lupien CAN

97 Siim Kiskonen EST

98 Thijs Zonneveld NED

99 Cristian Bernardi ITA

100 Alexis Roche IRL

101 Tobin Ortenblad USA

102 Daniel Babor CZE

103 Jonas Orset NOR

104 Reinardt Janse Van Rensburg RSA

105 Moran Vermeulen AUT

106 Martin Schätzl GER

107 Michal Glanz POL

108 Sampo Malinen FIN

109 Gustas Raugala LTU

110 Simone Pederiva ITA

111 Matthew Stamatis RSA

112 Francesco Bettini ITA

113 Lukas Baum GER

114 Tomas Barta CZE

115 Travis Barrett RSA

116 Patrick Haller GER

117 Ferran Robert Torrens ESP

118 Gregor Matija Cerne SLO

119 Felix James Meo NZL

120 Felix Barker GBR

121 Sean Bero BEL

122 Peter Schermann GER

123 Gleb Karpenko EST

124 Ward Vanhoof BEL

125 Giovanni Carboni ITA

126 Marko Pavlic SLO

127 Eric Pedersen SWE

128 Simen Nordahl Svendsen NOR

129 Frederik Scheske GER

130 Matteo Zurlo ITA

131 Alex Colman BEL

132 Fran Miholjevic CRO

133 Nicola Parenti ITA

134 Alex Lack AUS

135 Vladyslav Makogon FIN

136 Artūras Kazakevičius LTU

137 Andrey Amador Bikkazakova CRC

138 Nicholas Pettina’ ITA

139 David Van Orsdel USA

140 Michael Mottram GBR

141 Felix Ritzinger AUT

142 Sebastian Putz AUT

143 Ethan Pauly CAN

144 Kristers Kovgers LAT

145 Tomas Kalojiros CZE

146 Declan Irvine AUS

147 Alexey Vermeulen USA

148 Markus Auvinen FIN

149 Sacha Modolo ITA

150 Julien Bard SUI

151 Tristan Nortje RSA

152 Richard Larsén SWE

153 Simon Daniels BEL

154 Lubomir Petrus CZE

155 Enrique Morcillo Vergara ESP

156 Rossouw Bekker RSA

157 Julen Zubero Aldekoa ESP

158 Jan-Marc Temmen GER

159 Edouard Bonnefoix FRA

160 Wolfgang Brandl GER

161 Nicolaj Amping DEN

162 Paul Wisner HAI

163 Pierre Rosemond HAI

164 Randy Licorish BAR

165 Maurizio Giuseppe Sartori ITA

166 Mattia Penna ITA

167 Alexandru-Ionut Antoniu ROU

168 Filippo Cecchi ITA

169 Luke Mcmullan IRL

170 Metheven Bond GBR

171 Venantas Lašinis LTU

172 Robert Jenko SLO

173 Apolinario Ca GBS

174 Isidro Mengo Da Costa GBS

175 Jadio Gomes GBS

176 Carlos Gaspar Danquem GBS

177 Nelson Mendes GBS

178 Julho Mendes GBS

179 Silvino Da Silva GBS

180 Seco Domingos Mendes GBS

181 Diamantino Dos Santos Co GBS

182 Graciano Diamantino Patrao GBS

183 Dy Co GBS

184 Nickson Joao Mendes GBS

185 Sam Julio Mendes GBS

186 Dabana Cul Iala GBS

187 Paul-Antoine Hagan IRL

188 Bennan Wertz USA

189 Payson Mcelveen USA

190 Artem Schmidt USA

191 Zach Calton USA

192 Paul Buschek AUT

193 Mattia Viel ITA

194 Julius Nowak Dalner DEN

195 Morten Nedergaard Bolby DEN

196 Mathias Busk Sælgen DEN

197 Victor Grue Enggaard DEN

198 Théo Cante FRA

199 Tao Quemere FRA

200 Julien Jamot FRA

201 Kristian Javier Yustre Rodriguez COL

202 Sabatier Thibault FRA

203 Tomas De Neve BEL

204 Laurynas Ropė LTU

205 Franco Nicolas Adaos Alvarez CHI

206 Jasper Huitema NED

207 Christian Rush NZL

209 Lubos Pelanek CZE

210 Michal Dvorak CZE

211 Richard Habermann CZE

212 Adam Zuber POL

213 Jesper Lindahl FIN

214 Joffrey Degueurce FRA

215 Björn Bakker NED

216 Vebjørn Rønning NOR

217 Jan-Frederik Finoulst BEL

218 Adam Jordan SLO

219 Conor Mcgoldrick GBR

220 Oscar Cabanas Quintela AND

221 Sebastiaan Oranje NED

222 Lars Loohuis NED

223 Tom Martin GBR

224 Daniel Gianello ITA

Foto: Lapresse