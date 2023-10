Chi Ã¨ l’arbitro di Napoli-Real Madrid? Precedenti positivi per entrambe con il francese, per i blancos un record immacolato

Napoli-Real Madrid sarà uno dei big match della seconda giornata di Champions League. Ad arbitrare la sfida sarà il francese Clement Turpin, con Nicolas Danos ed Alexis Auger che saranno gli assistenti. Il quarto ufficiale sarà Stephanie Frappart, mentre al Var è stata scelta la coppia composta da Jerome Brisard e Benoit Millot.

La UEFA ha scelto un arbitro superesperto per questa partita. Internazionale dal 2010, il transalpino vanta nel suo carnet anche due finali importanti. Nel 2020/21 fu il fischietto dell’ultimo atto di Europa League, vinta ai rigori dal Villarreal sul Manchester United. L’anno successivo venne invece designato per la finale di Champions League, che vide proprio le Merengues avere la meglio sul Liverpool allo Stade de France. Per Turpin anche la direzione della semifinale di ritorno tra Inter e Milan dello scorso anno.

La squadra di Ancelotti vanta uno score immacolato con Turpin. Cinque partite e altrettante vittorie; oltre alla finale 2021/2022 ci sono anche due precedenti con delle italiane. Il 27 novembre 2018 fu il fischietto di Roma-Real Madrid, chiusa 0-2 con i gol di Gareth Bale e Lucas Vasquez; il 3 novembre 2020 i blancos ebbero la meglio sull’Inter per 3-2, con il gol decisivo all’80’ di Rodrygo.

Anche il Napoli ha un andamento positivo con Turpin. Due vittorie e una sconfitta nei tre precedenti: la prima è del 20 settembre 2012, con gli azzurri che in Europa League fecero a fette l’AIK Solna trascinati dalla tripletta dell’oggetto misterioso Edu Vargas. Il 23 ottobre 2019 la doppietta di Dries Mertens ed il gol di Lorenzo Insigne al 73′ permisero agli azzurri di sopravvivere al Red Bull Salisburgo, ko 3-2 nonostante la tripletta di Erling Haaland, mentre l’ultimo precedente vide il Napoli ko in casa dello Spartak Mosca il 24 novembre 2021, con la doppietta di Sobolev a fare da contraltare al gol di Elmas.

Foto: LaPresse