Chi affronterà Jannik Sinner a Parigi-Bercy? Martedì scopre l’avversario, c’è anche Djokovic sul cammino

Fresco dell’affermazione a Vienna, Jannik Sinner a soli tre giorni dal trionfo austriaco tornerà in campo nell’ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy, in cui usufruirà di un bye al primo turno, scendendo in campo direttamente mercoledì ai sedicesimi, in virtù del numero 4 del seeding.

L’avversario dell’azzurro uscirà dalla sfida del primo turno che si giocherà domani, martedì 31 ottobre, e che vedrà opposti in un derby gli statunitensi Jeffrey John Wolf, proveniente dalle qualificazioni, e Mackenzie McDonald.

Si tratterà di un match molto importante per Jannik Sinner, che in caso di vittoria sarà certo di restare al numero 4 sia nel ranking ATP che nella Race to Turin al termine del torneo (a partire da lunedì 6 novembre le due classifiche coincideranno, mentre già da oggi coincidono Race e ranking live).

In caso di successo, inoltre, per l’azzurro si apriranno le porte degli ottavi di finale, dove potrebbe incrociale l’australiano Alex de Minaur, numero 13, il quale però dovrà superare all’esordio il britannico Andy Murray e poi uno tra il lucky loser serbo Dusan Lajovic e la wild card transalpina Benjamin Bonzi.

Nei quarti di finale, invece, potrebbe riproporsi una sfida già vista a Vienna, ovvero quella contro il russo Andrey Rublev, numero 5 a Parigi-Bercy, mentre in semifinale, essendo Sinner nella parte alta del tabellone, potrebbe esserci l’incrocio con il numero 1 al mondo, il serbo Novak Djokovic.

Dalla parte bassa del main draw uscirà l’avversario di Sinner in un’ipotetica finale: il numero 2 del tabellone è lo spagnolo Carlos Alcaraz, in lotta con Djokovic per il numero 1 ATP (deve recuperare al serbo 500 punti), ma potrebbe esserci l’ennesimo ultimo atto contro il russo Daniil Medvedev, numero 3.

