Che partite di Champions League si vedono su Mediaset questa settimana (24-25 ottobre)? Programma, orario, tv, streaming

La settimana che comincia quest’oggi riporta a tutti gli appassionati la Champions League 2023/2024. Arriva il momento della terza giornata, con sedici partite tutte da gustare; tra di loro ce n’è una che viene trasmessa in chiaro su Mediaset, la più interessante del martedì. Per questa partita è stata scelta la sfida tra Union Berlino e Napoli.

Gli azzurri non stanno volando come la scorsa stagione, dove era stato stravinto lo scudetto. Con il successo sul Verona la squadra di Rudi Garcia è salita a 17 punti in classifica, in piena lotta per un piazzamento in Champions League. Ora però bisogna pensare all’Europa e dimenticare il ko con il Real Madrid, mettendo al sicuro il posto tra le prime due del girone C.

Avanti a sé avrà una squadra in piena crisi. Per i tedeschi sono arrivati otto sconfitte consecutive tra Bundesliga ed Europa, dove sono ancora fermi al palo in classifica. Ci si potrà aspettare una reazione rabbiosa, gli azzurri dovranno dunque prendere con le molle l’impegno.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Union Berlino-Napoli, match valido per la 3a giornata della UEFA Champions League 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5 (in chiaro), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252. La diretta streaming, invece, avverrà su NOW, Infinity+, Sky Go, Mediaset Infinity. Non mancherà, ovviamente, la diretta live testuale sul nostro sito OA Sport.

Foto: LaPresse