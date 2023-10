Champions League 2023-2024: vincono Bayern Monaco e Real Sociedad, crollano Arsenal e Manchester United

Va in archivio la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2023-2024 e lo fa con alcuni risultati davvero sorprendenti. Non sono mancate le conferme nei match di questo martedì, ma anche cadute clamorose.

GRUPPO A

FC COPENHAGEN-BAYERN MONACO 1-2

La sfida si sblocca nella ripresa con una bella conclusione di Lerager che fissa l’1-o per i danesi. I bavaresi non sbandano e pareggiano al 67′ con Musiala. Nel finale ci pensa Tel a segnare il 2-1 per il Bayern all’83°.

MANCHESTER UNITED-GALATASARAY 2-3

I Red Devils sbloccano l’incontro dopo 17 minuti di gioco grazie alla rete dell’ex atalantino Hojlund. Passano soli 6 giri di lancette e Zaha pareggia i conti con la rete dell’1-1. Di nuovo Hojlund a segno a inizio ripresa, ma il danese è in fuorigioco. Si rifà al 67° con una splendida progressione palla al piede e la rete del 2-1. Nel momento migliore dello United, i turchi pareggiano con Akturkoglu al 71′, quindi nei minuti successivi succede di tutto. Al 77′ Onana sbaglia completamente il rinvio e serve gli attaccanti del Galatasaray. Casemiro alla disperata stende Kruzliak lanciato in porta ed è calcio di rigore e rosso per il brasiliano. Dal dischetto va Icardi che, tuttavia, spedisce a lato. L’attaccante argentino si rifà all’81° andando a segnare il 3-2 con un bellissimo tocco sotto, a tu per tu con Onana.

CLASSIFICA: Bayern Monaco 6, Galatasaray 4, Copenhagen 1, Manchester United 0.

GRUPPO B

LENS-ARSENAL 2-1

I Gunners passano in vantaggio dopo 14 minuti con la rete di Gabriel Jesus, ma i francesi pareggiano subito i conti con la rete di Thomasson al minuto 25. Il Lens non molla e trova anche il 2-1 con Wahi al 69′.

PSV-SIVIGLIA 2-2

Gli olandesi creano tanto, ma sono gli spagnoli ad andare a segno con Gudelj al minuto 68′. Il PSV ci crede fino alla fine e ottiene un penalty all’85° per un dubbio fallo di Sergio Ramos. Dagli 11 metri de Jong non lascia scampo al portiere del Siviglia per l’1-1. Nel momento migliore dei padroni di casa arriva la doccia gelata con il gol di En-Nesyri che insacca dopo pochissimi secondi il 2-1 con un colpo di testa da vero centravanti di razza. Le emozioni non sono finite, dato che il PSV trova di nuovo la parità al 95° con Teze per il 2-2 finale.

CLASSIFICA: Lens 4, Arsenal 3, Siviglia 2, PSV 1

GRUPPO C

UNION BERLINO-BRAGA 2-3

Dopo un gol annullato dal VAR a Gosens in apertura, i tedeschi passano a condurre con la rete di Becker alla mezzora, quindi raddoppio immediato dello stesso Becker al 37′. Quando tutto sembra portare verso la squadra di Leo Bonucci, arriva la rimonta dei portoghesi. Niakate accorcia in chiusura di primo tempo, quindi Bruma pareggia i conti al 51′. Nel finale arriva anche il 3-2 con Castro che segna con una bella conclusione rasoterra dal limite a 10 secondi dal termine del recupero.

CLASSIFICA: Real Madrid 6, Napoli 3, Braga 3, Union Berlino 0

GRUPPO D

SALISBURGO-REAL SOCIEDAD 0-2

La Real Sociedad, dopo il brillante esordio contro l’Inter, ha vinto per 2-0 sul campo del Salisburgo grazie alle reti di Oyarzabal dopo soli 7 giri di lancette, quindi raddoppio di Mendez al 27′.

CLASSIFICA: Real Sociedad 4, Inter 4, Salisburgo 3, Benfica 0

Foto: LaPresse