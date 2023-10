Casalmaggiore-Novara oggi in tv: orario d’inizio, programma, streaming, Challenge Cup volley femminile

Oggi giovedì 19 ottobre (ore 20.30) si gioca Casalmaggiore-Novara, match di ritorno del turno preliminare della Challenge Cup 2023-2024 di volley femminile, la terza competizione europea per importanza. Al PalaSport Farina di Viadana va in scena l’attesissimo derby italiano che mette in palio la qualificazione ai sedicesimi di finale della manifestazione continentale: Novara si è imposta per 3-0 nella sfida di andata e ha bisogno di conquistare due set per proseguire la propria avventura, mentre Casalmaggiore deve vincere per 3-0 o 3-1 per meritarsi il golden set di spareggio.

Si tratta del terzo incrocio nel giro di una settimana tra queste due squadre, visto che quattro giorni fa le piemontesi hanno festeggiato anche in Serie A1 con un bel 3-1 di fronte al proprio pubblico. La formazione guidata da coach Lorenzo Bernardi sembra decisamente più quotata dal punto di vista tecnico e agonistico, ma non dovrà distrarsi. Le padrone di casa si affideranno all’opposto Malwina Smarzek, alle schiacciatrici Roslandy Acosta ed Elena Perinelli, alla regista Micha Hancock. Le ospiti potranno contare sul micidiale opposto Vita Akimova, sui martelli Caterina Bosetti e Anne Buijs, sulla palleggiatrice Francesca Bosio, sulle centrali Anna Danesi e Cristina Chirichella.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Casalmaggiore-Novara, match di ritorno del turno preliminare della Challenge Cup 2023-2024 di volley femminile. La partita non sarà trasmessa in diretta tv e streaming.

CALENDARIO CASALMAGGIORE-NOVARA VOLLEY OGGI

Giovedì 19 ottobre

Ore 20.30 VBC Saviola Casalmaggiore vs Igor Gorgonzola Novara

PROGRAMMA CASALMAGGIORE-NOVARA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.

Foto: Photo LiveMedia/Andrea Amato