Calendario Sporting Lisbona-Atalanta, Europa League: quando si gioca, data, programma, orario, tv, streaming

L’Europa League torna protagonista in settimana con il secondo turno di partite. Tra le squadre impegnate ci sarà anche l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che andrà in Portogallo per sfidare lo Sporting Lisbona per la supremazia del gruppo D.

I bergamaschi hanno avuto la meglio del Rakow nel primo turno di dieci giorni fa lanciandosi in vetta al girone, proprio assieme ai lusitani che hanno vinto contro lo Sturm Graz. I biancoverdi sono trascinati in questo inizio di stagione dallo svedese Viktor Gyokeres, autore di sei reti nelle prime sette partite stagionali, mentre a centrocampo è presente l’ex Lecce Morten Hjulmand.

La sfida tra Sporting Lisbona e Atalanta, il cui via è programmato per le 21.00 di giovedì 5 ottobre allo Stadio Josè Alvalade di Lisbona, sarà visibile in tv su Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà garantita da DAZN, Now Tv, Sky Go.

CALENDARIO SPORTING LISBONA-ATALANTA EUROPA LEAGUE 2023-2024

Giovedì 5 ottobre

Ore 18.45 Sporting Lisbona-Atalanta – Diretta tv su Sky Sport Uno, Diretta streaming su DAZN, Now Tv, Sky Go

PROGRAMMA SPORTING LISBONA-ATALANTA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Uno.

Diretta streaming: DAZN, Now Tv, Sky Go.

Foto: Lapresse