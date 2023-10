Calendario Serie B calcio 2023 oggi: orari 28 ottobre, chi gioca, programma, tv, streaming

La Serie B 2023-2024 non conosce sosta. Il campionato cadetto, dopo l’anticipo di ieri, fra Cittadella e Cremonese, presenta nuove partite nell’agenda dell’undicesimo turno.

In questo sabato 28 ottobre saranno infatti 5 le partite in palinsesto: 4 alle 14, ovvero Sudtirol-Sampdoria, Spezia-Cosenza, Feralpi Salò-Reggiana e Como-Catanzaro, e una alle 16.15, ossia Ascoli Parma.

Tutte gare sulla carta pronte a infiammare il pomeriggio regalando gol ed emozioni e mettendo in palio punti pesantissimi a tutte le latitudini di una classifica sempre molto corta fra zona promozione e zona retrocessione, senza ovviamente dimenticare le caselle riservate ai playoff.

Di seguito il programma completo delle partite di oggi, sabato 28 ottobre, valevoli per l’undicesima giornata della Serie B 2023-2024: tutti i match saranno visibili in tv su Sky Sport Calcio e in streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go.

CALENDARIO SERIE B 2023-2024 OGGI (28 OTTOBRE)

Sabato 28 ottobre

Sudtirol – Sampdoria (ore 14.00)

Spezia – Cosenza (ore 14.00)

Feralpisalò – Reggiana (ore 14.00)

Como – Catanzaro (ore 14.00)

Ascoli – Parma (ore 16.15)

PROGRAMMA SERIE B: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Calcio

Diretta streaming: DAZN, Now Tv e Sky Go.

Foto: Lapresse