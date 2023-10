Calendario Serie B calcio 2023 oggi: orari 22 ottobre, chi gioca, programma, tv, streaming

Continua incessante il programma del weekend per la decima giornata della Serie B 2023-2024. In attesa del posticipo di domani tra Spezia e Palermo che chiuderà il discorso del turno in questione, saranno due le sfide che occuperanno la scena della domenica calcistica italiana per quanto riguarda la serie cadetta.

Alle 16.15 sarà la volta di Sampdoria–Cosenza. I blucerchiati devono cambiare rotta: una sola vittoria in nove partite è un bottino troppo misero per una squadra che l’anno scorso era in Serie A. I ragazzi di Andrea Pirlo se la dovranno vedere con i calabresi, il cui periodo di forma decisamente positivo – 3 vittorie nelle ultime 4 sfide di campionato – dà fiducia anche in vista della suggestiva trasferta a Genova.

Due ore e un quarto più tardi la domenica di Serie B si concluderà con il match tra Reggiana e Venezia. I lagunari, dopo la vittoria fondamentale ottenuta nel big match contro il Parma, vanno alla caccia di altri tre punti per rimanere nei piani alti della classifica. I granata, invece, navigano in zona play-out e, dopo il pareggio interno con il Bari, strappare un punto anche oggi potrà aumentare il morale della squadra emiliana.

Di seguito il programma completo delle partite di oggi valevoli per la decima giornata della Serie B 2023-2024: tutti i match saranno visibili in tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, in streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go.

CALENDARIO SERIE B 2023-2024 OGGI (22 OTTOBRE)

Domenica 22 ottobre

Ore 16.15 Sampdoria-Cosenza – Diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, Diretta streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go

Ore 18.30 Reggiana-Venezia – Diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, Diretta streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go

