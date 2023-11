Calendario Serie B calcio 2023 oggi: orari 5 novembre, chi gioca, programma, tv, streaming

Quest’oggi si chiuderà il programma di gara della dodicesima giornata della Serie B 2023-2024. Dopo le sette sfide che si sono disputate ieri, saranno tre le partite che si svolgeranno nel pomeriggio odierno per ciò che riguarda la serie cadetta, le quali metteranno la parola fine sul discorso relativo al turno del weekend in corso.

Fari puntati sul Parma di Fabio Pecchia: i ducali, fino ad ora, hanno denotato una qualità superiore rispetto a tutte le altre compagini, e il vantaggio di cinque lunghezze sulla seconda posizione – prima dell’inizio della giornata – confermano i complimenti spesi in favore degli emiliani. Per continuare questa marcia vincente, il Parma dovrà sconfiggere il Sudtirol in casa, impegno non banale contro una formazione ostica e ben organizzata come quella altoatesina.

In contemporanea, alle 16.15, scatterà il via della sfida tra Cremonese e Spezia, squadre che nella passata stagione militavano in Serie A. Se i grigiorossi si sono apparentemente ripresi dopo un avvio sottotono con tre successi nelle ultime cinque sfida, i bianconeri non hanno ancora trovato la quadra, sebbene non perdano in campionato da cinque partite. L’ultimo match in programma oggi vedrà opposte la Reggiana e il Lecco.

Di seguito il programma e il calendario completo delle partite di oggi, domenica 5 novembre, valevoli per la dodicesima giornata della Serie B 2023-2024: tutti i match saranno visibili in tv su Sky Sport e in streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go.

CALENDARIO SERIE B 2023-2024 OGGI

Domenica 5 novembre

Ore 16.15 Cremonese-Spezia – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol) e Sky Sport 251, Diretta streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go

Ore 16.15 Parma-Sudtirol – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol) e Sky Sport 252, Diretta streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go

Ore 16.15 Reggiana-Lecco – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol) e Sky Sport 253, Diretta streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go

