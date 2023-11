Calendario Serie B calcio 2023 oggi: orari 4 novembre, chi gioca, programma, tv, streaming

La Serie B 2023-2024 sta per avviarsi verso la 12ma giornata della stagione in corso. Sebbene il girone d’andata ha già superato il girone di boa, le gerarchie del campionato non sono ancora state definite, specialmente nella zona centrale della classifica. Quest’oggi saranno addirittura sette le sfide che si disputeranno per il 12mo turno dell’edizione attuale della serie cadetta, mentre le restanti tre del programma di gara del fine settimana andranno in scena domani.

Sei delle sette partite del sabato odierno si svolgeranno in contemporanea a partire dalle ore 14.00. Tra le compagini che occupano le zone nobili della classifica, vedremo in azione il Venezia e il Catanzaro, impegnate rispettivamente con la Ternana in trasferta e il Modena in casa, quest’ultima sfida decisamente d’alto livello tra le due sorprese della stagione. Spazio anche al Como, che sarà ospite del Pisa, e Bari, impegnato in casa con l’Ascoli. Le restanti due partite del primo pomeriggio saranno Cittadella–Brescia e Cosenza–Feralpisalò.

La sfida più sentita e attesa dell’intera giornata di campionato, però, sarà Sampdoria–Palermo, programmata alle 16.15. Un match che, ormai 13 anni fa, valeva l’accesso ai preliminari di Champions League e che, sebbene il contesto sia meno prestigioso, coinvolge tutt’ora le due tifoserie. Il Palermo con un successo potrebbe riportarsi nelle prime due posizioni della classifica, i blucerchiati d’altro canto sperano di poter iniziare a inanellare una serie di risultati positivi per staccarsi dalla zona retrocessione.

Di seguito il programma e il calendario completo delle partite di oggi, sabato 4 novembre, valevoli per la dodicesima giornata della Serie B 2023-2024: tutti i match saranno visibili in tv su Sky Sport e in streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go.

CALENDARIO SERIE B 2023-2024 OGGI

Sabato 4 novembre

Ore 14.00 Ternana-Venezia – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol) e Sky Sport 251, Diretta streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go

Ore 14.00 Bari-Ascoli – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol) e Sky Sport 252, Diretta streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go

Ore 14.00 Catanzaro-Modena – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol) e Sky Sport 253, Diretta streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go

Ore 14.00 Cittadella-Brescia – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol) e Sky Sport 254, Diretta streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go

Ore 14.00 Pisa-Como – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol) e Sky Sport 255, Diretta streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go

Ore 14.00 Cosenza-Feralpisalò – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol) e Sky Sport 256, Diretta streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go

Ore 16.15 Sampdoria-Palermo – Diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, Diretta streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go

