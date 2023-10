Calendario Serie A calcio 21-23 ottobre: programma dopo la sosta, che partite si giocano, orari

Proprio quest’oggi si disputeranno le prime sfide riguardanti il programma delle qualificazioni a Euro 2024 nella sosta del mese di ottobre, ma già dalla settimana che verrà sarà tempo di pensare nuovamente al campionato. Infatti dal 21 al 23 ottobre tornerà in scena la Serie A 2023-2024 per il suo nono capitolo, il quale anticiperà la terza giornata dei gironi delle coppe europee di questa stagione.

Il programma della nona tornata inizierà sabato 21 ottobre con la sfida tra Verona e Napoli, delicata per i partenopei visto il clima non sereno in cui navigano i campioni d’Italia. Alle 18.00 sarà la volta dell’Inter di Simone Inzaghi che farà visita all’Olimpico–Grande Torino per sfidare la squadra di Ivan Juric, mentre l’anticipo serale vedrà protagoniste Sassuolo e Lazio.

La domenica del 22 ottobre verrà inaugurata da Roma–Monza nella sfida dell’ora di pranzo. Alle 15.00 si svolgeranno due incontri in contemporanea, Salernitana–Cagliari e Bologna–Frosinone, mentre tre ore più tardi sarà la volta di Atalanta–Genoa, partita che anticiperà il big match del weekend, la sfida tra Milan e Juventus: i rossoneri, in testa alla classifica dopo 8 partite, vorranno mantenere il comando della classifica contro i bianconeri, che con una vittoria si riporterebbero a -1 dal Diavolo. Chiudono il programma della giornata i due posticipi del lunedì, Udinese–Lecce e Fiorentina–Empoli.

CALENDARIO NONA GIORNATA SERIE A 2023-2024 (21-23 OTTOBRE)

Sabato 21 ottobre

Ore 15.00 Verona-Napoli – Diretta streaming su DAZN

Ore 18.00 Torino-Inter – Diretta streaming su DAZN

Ore 20.45 Sassuolo-Lazio – Diretta tv su Sky Sport (canale da definire), Diretta streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go

Domenica 22 ottobre

Ore 12.30 Roma-Monza – Diretta tv su Sky Sport (canale da definire), Diretta streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go

Ore 15.00 Salernitana-Cagliari – Diretta streaming su DAZN

Ore 15.00 Bologna-Frosinone – Diretta streaming su DAZN

Ore 18.00 Atalanta-Genoa – Diretta streaming su DAZN

Ore 20.45 Milan-Juventus – Diretta streaming su DAZN

Lunedì 23 ottobre

Ore 18.00 Udinese-Lecce – Diretta streaming su DAZN

Ore 20.45 Fiorentina-Empoli – Diretta tv su Sky Sport (canale da definire), Diretta streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go

