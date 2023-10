Calendario Serie A basket: orari partite 7-8 ottobre, programma, tv, streaming, quale vedere in chiaro

Tempo di seconda giornata per la Serie A 2023-2024. Il basket italiano torna protagonista con un weekend che presenta sfide tra il particolare e l’intrigante dal punto di vista storico: andiamo a scorrere il programma di questo primo weekend pieno di ottobre.

Si comincia al sabato, con l’anticipo tra Treviso e Brescia, un derby cromatico che vede la Nutribullet cercare la prima vittoria. A mezzogiorno della domenica a Napoli (che nel frattempo ha il PalaBarbuto assicurato) arriva Milano, mentre il vero e proprio pomeriggio parte con Reggio Emilia-Scafati. Al PalaCarrara di Pistoia il ritorno della Serie A ha il sapore di Trento, mentre tra Cremona e Sassari è sfida tra sconfitte del fine settimana d’apertura. A proposito di ritrovare fiducia, è quel che serve a Tortona nell’ospitare Brindisi. Sfida dal grande sapore di storia, quella tra Virtus Bologna e Varese, mentre si chiude con Pesaro-Venezia.

Di seguito il programma completo delle partite della seconda giornata di Serie A 2023-2024. L’incontro in chiaro su DMAX è Bertram Tortona-Happy Casa Brindisi; su Eurosport 1 andranno Treviso-Brescia e Reggio Emilia-Scafati. Le tre partite in questione sono disponibili in streaming su Discovery+ ed eurosport.it. Inoltre, sempre in streaming, è possibile assistere a tutte le partite su DAZN.

Guarda la Lega Basket Serie A Unipolsai e le migliori partite di Eurolega e di Eurocup su DAZN. Attiva ora

CALENDARIO SERIE A BASKET 2023-2024: SECONDA GIORNATA

Sabato 7 ottobre

Ore 20:30 Nutribullet Treviso-Germani Brescia – Diretta tv su Eurosport 1

Domenica 8 ottobre

Ore 12:00 GeVi Napoli-EA7 Emporio Armani Milano

Ore 16:30 Unahotels Reggio Emilia-Givova Scafati – Diretta tv su Eurosport 1

Ore 17:00 Estra Pistoia-Dolomiti Energia Trentino

Ore 17:30 Vanoli Basket Cremona-Banco di Sardegna Sassari

Ore 18:15 Bertram Derthona Tortona-Happy Casa Brindisi – Diretta tv su DMAX in chiaro

Ore 19:00 Virtus Segafredo Bologna-Openjobmetis Varese

Ore 19:30 Carpegna Prosciutto Pesaro-Umana Reyer Venezia

PROGRAMMA SERIE A BASKET 2023-2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING



Diretta tv: DMAX (in chiaro, Tortona-Brindisi), Eurosport 1 (Treviso-Brescia, Reggio Emilia-Sassari)

Diretta streaming: Discovery+ ed eurosport.it (Tortona-Brindisi, Treviso-Brescia, Reggio Emilia-Sassari), DAZN (tutte le partite)

Credit: Ciamillo