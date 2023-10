Calendario Qualificazioni Europei calcio 2024 oggi in tv (17 ottobre): che partite si giocano, programma, orari, streaming

È nuovamente il momento delle qualificazioni agli Europei del prossimo anno. La fase preliminare della manifestazione continentale continua a regalare emozioni. Nella giornata di ieri non sono mancati gol e incontri interessantissimi e anche quest’oggi non tarderanno ad arrivare reti e campioni sui vari terreni di gioco sparsi in giro per l’Europa. A rubare e la scena, questa sera, sarà certamente l’Italia del ct Luciano Spalletti.

La partita è estremamente importante e affascinante: gli azzurri infatti, giocheranno a Londra. Bonaventura e compagni saranno ospiti dell’Inghilterra guidata da Gareth Southgate. Gli inglesi, attualmente, si trovano al primo posto nel Gruppo C di queste qualificazioni e non vorranno certamente perdere il primato e la medaglia che, attualmente, sarebbe d’oro. Ma dall’altra parte del campo dello storico tempio calcistico rappresentato dall’impianto londinese tanto caro agli italiani dal 2021, ci sarà una Nazionale affamata.

Spalletti e i suoi senza dubbio proveranno l’assalto alla capolista per arrivare a pari punti e vedremo se ci riusciranno. Oltre al match appena citato non mancheranno altre gare da seguire. Ma ecco di seguito l’elenco delle partite di oggi valide per le qualificazioni agli Europei del 2024 che si disputeranno in Germania.

CALENDARIO QUALIFICAZIONI EUROPEI OGGI (17 OTTOBRE)

Martedì 17 ottobre

Ore 18.00 – Finlandia-Kazakistan – Qualificazioni Euro 2024 – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 20.45 – Inghilterra-Italia – Qualificazioni Euro 2024 – Diretta tv su Rai 1. Diretta streaming su Rai Play. Diretta live testuale su OA Sport

Ore 20.45 – Malta-Ucraina – Qualificazioni Euro 2024 – Diretta tv su Sky Sport 252. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 20.45 – Lituania-Ungheria – Qualificazioni Euro 2024 – Diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202, Diretta Gol). Diretta streaming su Sky Go

Ore 20.45 – Serbia-Montenegro – Qualificazioni Euro 2024 – Diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202, Diretta Gol). Diretta streaming su Sky Go

Ore 20.45 – Irlanda del Nord-Slovenia – Qualificazioni Euro 2024 – Diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202, Diretta Gol). Diretta streaming su Sky Go

Ore 20.45 – San Marino-Danimarca – Qualificazioni Euro 2024 – Diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202, Diretta Gol). Diretta streaming su Sky Go

Foto: LaPresse