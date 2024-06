Europei 2024, Gianluigi Donnarumma: “Abbiamo deluso, chiediamo scusa”

Una prova davvero mesta per l’Italia negli ottavi di finale di Euro 2024. Gli azzurri sono stati praticamente dominati contro la Svizzera, che ha meritatamente ottenuto il pass per il posto tra le migliori otto del torneo grazie ad una partita assai solida che ha messo in difficoltà estrema l’undici di Luciano Spalletti.

L’unico a salvarsi, così come per tutto l’Europeo, è stato Gianluigi Donnarumma: il portiere del Paris Saint-Germain si è confermato come uno dei migliori interpreti europei e mondiali del suo ruolo, ma non è bastato per superare il primo turno della fase ad eliminazione diretta.

“Fa male, malissimo. Chiediamo scusa a tutti – afferma il capitano azzurro ai microfoni Rai – oggi abbiamo deluso e la Svizzera ha meritato il passaggio del turno. Abbiamo fatto fatica tutta la partita, tranne nel finale quando si sono abbassati un po’ e siamo riusciti a gestire il match. Ma dovevamo farlo prima, nel primo tempo abbiamo perso troppi palloni, lasciando troppi spazi e sbagliando il pressing. Una partita durissima da digerire“.

Donnarumma conclude così la sua analisi, senza nascondersi dietro un dito: “Mancato un po’ tutto, è mancato il coraggio, le qualità, facendo malissimo nel primo tempo. Nella seconda frazione dovevamo cominciare bene e abbiamo subito gol immediatamente e diventa ancora più dura. Abbiamo deluso“.