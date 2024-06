Luciano Spalletti: “Bassa condizione, non siamo in grado di far meglio”

L’Italia esce a testa bassissima da Euro 2024. Gli azzurri vengono sconfitti nettamente dalla Svizzera: un 2-0 bugiardo nel risultato, poiché gli elvetici sono stati parecchio superiori soprattutto nei primi 60 minuti di partita.

“Il gol nel secondo tempo ci ha ragliato le gambe moralmente – afferma il CT Luciano Spalletti ai microfoni della Rai – siamo stati nella loro metà campo ma siamo stati poco incisivi. Avevamo un ritmo inferiore a loro nel primo tempo, anche nei vari duelli individuali avevano un passo differente“.

“La freschezza atletica ha fatto la differenza – prosegue il CT – Contro la Croazia pensavo di farli recuperare di più, stavolta ho cambiato e sono riuscito a farlo. Ma in questo momento, per troppi condizionamenti, non siamo evidentemente in grado di fare di più“.

Questo Europeo è solo il primo appuntamento di un ciclo: “Questo è un discorso da affrontare piano piano. Ci vuole, oltre al ritmo, più continuità e sacrificio. Siamo stati poco incisivi nel pressing, a provare a prender campo. Molte cose dipendono anche dal modo in cui abbiamo finito il campionato, probabilmente non siamo arrivati con una condizione eccezionale“.