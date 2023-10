Calendario prossime partite Atalanta in Europa League: programma, date, orari, tv, streaming

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini, dopo la vittoria in campionato per 2-0 sul Genoa, è pronta a tornare sulla scena continentale per conquistarsi il passaggio del turno in questa Europa League 2023-2024.

I bergamaschi dopo due partite della fase a gironi della seconda competizione europea sono a 6 punti (punteggio pieno) nel Girone D e quindi in un’ottima posizione per tentare di accedere alla fase ad eliminazione diretta provando a “saltare” anche i playoff.

Ma quale sarà il calendario della “Dea” nelle prossime settimane? De Roon compagni saranno attesi ancora da quattro partite: il 26 ottobre in casa dello Sturm Graz (alle ore 18.45), il 9 novembre in casa ancora contro gli austriaci, ma questa volta a campi invertiti (alle ore 21.oo), successivamente ci sarà, il 30 novembre, al Gewiss Stadium di Bergamo, il big match contro i lusitani dello Sporting (alle ore 21.oo) e infine il 14 dicembre, in Polonia, contro il Raków Częstochowa (alle ore 18.45).

CALENDARIO PROSSIME PARTITE ATALANTA EUROPA LEAGUE 2023-2024

Giovedì 26 ottobre

18.45 Sturm Graz-Atalanta – Diretta tv su Sky Sport Uno e Diretta streaming su Now Tv, Sky Go, DAZN

Giovedì 9 novembre

21.00 Atalanta-Sturm Graz – Diretta tv su Sky Sport (da definire su Tv8), Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e DAZN

Giovedì 30 novembre

18.45 Atalanta-Sporting – Diretta tv su Sky Sport (da definire su Tv8), Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e DAZN

Giovedì 14 dicembre

18.45 Raków Częstochowa-Atalanta – Diretta tv su Sky Sport (da definire su Tv8), Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e DAZN

