LIVE Atalanta-Marsiglia 3-0, Europa League 2024 in DIRETTA: la Dea vola in finale. Pagelle e highlights

22.57 Sarà il Bayer Leverkusen l’avversario dell’Atalanta a Dublino in un match che si preannuncia frizzante.

22.54 LE PAGELLE DELL‘ATALANTA (3-4-1-2): Musso 7; De Roon 7, Hien 8, Djimsiti 7; Zappacosta 7 (76′ Hateboer 6,5), Koopmeiners 7, Ederson 7 (55′ Scalvini 6,5), Ruggeri 7,5; De Ketelaere 6,5 (61′ Pasalic 6); Lookman 6 (76′ Tourè 7), Scamacca 6,5 (55′ Miranchuk 6). All. Gasperini 9.

LE PAGELLE DEL MARSIGLIA (4-3-3): Pau Lopez 6; Mbemba 6 (59′ Ounahi 6), Gigot 5,5, Balerdi 6, Merlin 5,5 (71′ Luis Henrique 5,5); Clauss 6 (71′ Moumbagna 5,5), Kondogbia 5, Veretout 5; Ndiaye 6 (59′ Sarr 5,5), Aubameyang 5, Harit 5,5 (84′ Correa s.v.). All. Gasset 5.

22.52 Con una partita praticamente perfetta l’Atalanta di Gian Piero Gasperini schianta 3-0 il Marsiglia con i goal di Lookman, Ruggeri e Tourè conquistando il pass per la prima finale europea della propria storia.

E’ FINITAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!! L’ATALANTA E’ IN FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!

90’+5 Con il Marsiglia ormai disconnesso dalla partita l’ex Almeria ruba palla sulla tre-quarti, si invola verso la porta e batte Pau Lopez con il destro. Atalanta-Marsiglia 3-0.

90’+4 TOUREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!! IL SIGILLO SUL MATCH!

90’+2 Tutto il “Gewiss Stadium” aspetta solo il fischio finale.

90′ Solo il recupero separa l’Atalanta dalla finale di Europa League, si giocherà per altri quattro minuti.

88′ Rimessa laterale in zona d’attacco in favore dell’Atalanta.

87′ Rimessa dal fondo di Pau Lopez, dovrebbe accelerare i tempi un Marsiglia che dà quasi l’impressione di essersi arreso.

86′ Gioco fermo con Musso a terra dopo uno scontro di gioco con Moumbagna.

84′ Ultimo cambio di Gasset, dentro Correa per Harit.

82′ Tourè prova la sforbiciata su un cross proveniente dalla destra senza trovare l’impatto con il pallone.

79′ Fallo di Aubameyang su Hateboer, punizione Atalanta all’interno della tre-quarti avversaria.

77′ Fallo in attacco di Moumbagna su Hien, punizione Atalanta.

75′ ULTIMI CAMBI DEL GASP! Fuori Lookman e Zappacosta, dentro Tourè e Hateboer.

74′ Prova il tutto pe tutto Gasset che manda in campo Moumbagna e Luis Henrique per Clauss e Merlin.

71′ Cross dalla destra di De Roon controllato da Pau Lopez.

70′ Aubameyang va in porta con il destro trovando la barriera.

69′ Punizione Marsiglia da buona posizione.

67′ Koopmeiners va via sulla linea di fondo e prova a servire a rimorchio Miranchuk senza riuscire a trovare il compagno.

66′ Recupera subito il possesso l’Atalanta, rimessa laterale in favore della compagine orobica all’altezza del cerchio di centrocampo.

65′ Fallo a centrocampo di Pasalic su Ounahi.

63′ Traversa di Veretout, l’ex Roma ci prova da lontanissimo su calcio piazzato con il pallone che sorprende Musso e va a sbattere sul montante.

62′ Terzo cambio di Gasperini, esce De Ketelaere, entra Pasalic.

61′ Superata l’ora di gioco al “Gewiss Stadium” con l’Atalanta che può gestire il doppio vantaggio firmato Lookman e Ruggeri.

60′ DOPPIO CAMBIO MARSIGLIA! Escono Mbemba e Ndiaye, entrano Sarr e Ounahi.

58′ Recupero poderoso di De Ketelaere a centrocampo, l’Atalanta sente il profumo d’impresa.

56′ DOPPIO CAMBIO ATALANTA! Fuori Ederson e Scamacca, dentro Scalvini e Miranchuk.

53′ Da qui alla fine l’Atalanta potrà dunque gestire un doppio vantaggio, la qualificazione ora è in mano degli uomini di Gian Piero Gasperini.

51′ Il classe 2002 parte dalla sinistra, chiede ed ottiene l’uno-due con Lookman e con il destro (che non è il suo piede) manda all’incrocio. Atalanta-Marsiglia 2-0.

50′ RUGGERIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!! RADDOPPIO ATALANTA!

49′ NDIAYE! Occasionissima Marsiglia con il 29 che si presenta a tu per tu con Musso e prova il lob che finisce largo di poco.

48′ Nessun cambio tra primo e secondo tempo, si riparte con i 22 della prima frazione di gioco.

46′ SI RIPARTE!

21.45 Si chiude un primo tempo dominato dall’Atalanta che va al riposo con un vantaggio fin troppo risicato viste le occasioni create. Per ora decide il goal di Lookman.

45′ FINISCE IL PRIMO TEMPO! ATALANTA-MARSIGLIA 1-0.

44′ ZAPPACOSTA! L’ex Torino scende sulla destra, entra in area e conclude con il destro da posizione defilata con il pallone sull’esterno della rete.

43′ Traversone dalla sinistra di Harit controllato da Musso.

40′ Possesso Atalanta quando mancano cinque minuti alla fine del primo tempo.

37′ In questo momento c’è solo la squadra di Gian Piero Gasperini in campo.

35′ DE KETELAERE! Provvidenziale la chiusura di Pau Lopez sul tocco sotto misura dell’ex Milan e Brugge.

33′ LOOKMAN! Vicino al raddoppio il nigeriano che perde purtroppo l’equilibrio a tu pe tu con Pau Lopez senza riuscire a concludere.

30′ Vantaggio stra-meritato quello della squadra di Gian Piero Gasperini, ora sospinta dall’entusiasmo del “Gewiss Stadium”.

29′ De Ketelaere porta palla e tocca per il nigeriano che dal limite lascia partire un destro che si infila all’angolino. Atalanta-Marsiglia 1-0.

28′ LOOKMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNN!!!! ATALANTA IN VANTAGGIO!

25′ Occasione colossale fallita dall’attaccante azzurro per il vantaggio, si sommano ormai le palle-goal per l’Atalanta che deve capitalizzare.

24′ TRAVERSA DI SCAMACCA! Sugli sviluppi del corner il 90 colpisce il montante con il destro nell’area piccola, poi Pau Lopez salva sul colpo di testa di De Ketelaere.

23′ DE KETELAERE! Sinistro dal limite dell’ex Milan che, deviato, finisce in angolo.

20′ Spinge con forza ora l’Atalanta, rimessa in zona d’attacco in favore degli uomini di Gasperini.

19′ ZAPPPACOSTA! Destro dal limite dell’ex Torino bloccato a terra da Pau Lopez.

16′ SCAMACCA! Destro incrociato da ottima posizione dell’ex West Ham e Sassuolo con il pallone di poco largo.

15′ NDIAYE! Primo sussulto Marsiglia con un sinistro a giro dal limite del 29 che non trova la porta.

14′ Riparte da dietro l’Atalanta con Hien ad impostare.

13′ Rimessa laterale in favore del Marsiglia all’altezza del cerchio di centrocampo.

12′ Riparte molto spesso da Pau Lopez il Marsiglia ad impostare l’azione.

11′ Kondogbia manda nella terra di nessuno un passaggio in verticale, Musso recupera il pallone e fa ripartire l’azione dei suoi.

10′ Possesso Marsiglia che prova a tenere a bada la sfuriata orobica.

9′ Fallo di Koopmeiners su Kondogbia, punizione Marsiglia all’interno della propria metà campo.

8′ Ottimo fin qui l’approccio al match degli uomini di Gasperini che proseguono con la pressione alta.

7′ DE KETELAERE! Occasione Atalanta con Koopmeiners che sfonda per vie centrali toccando per il belga che salta anche Pau Lopez ma mette sul fondo con il sinistro.

6′ Rimessa in zona d’attacco in favore dei padroni di casa.

5′ Prosegue il giro palla dell’Atalanta.

4′ Passaggio fuori misura di Ederson verso Lookman, il Marsiglia recupera il possesso del pallone.

3′ Rimessa Atalanta all’interno della propria metà campo.

2′ Spinge subito la squadra di Gian Piero Gasperini in questo avvio.

1′ SI PARTE! Il Marsiglia muove il primo pallone del match.

20.50 Squadre in campo, tra pochissimo si parte.

20.30 Trenta minuti al calcio d’inizio di un match che potrebbe diventare storico per l’Atalanta, a caccia della sua prima finale europea di sempre. Il club orobico ci andò vicino nella stagione 1987-1988 quando l’allora squadra allenata da Emiliano Mondonico si arrese al Malines in semifinale.

20.20 Squadre in campo per il riscaldamento in un “Gewiss Stadium” che stasera sarà una bolgia nonostante i lavori in corso per la ristrutturazione.

20.15 Gasperini si affida invece al tridente con Lookman e De Ketelaere a supporto di Scamacca, poi Musso tra i pali, De Roon, Hien e Djimsiti nella linea difensiva, Ederson e Koopmeiners in mezzo al campo con Zappacosta e Ruggeri sugli esterni.

20.10 4-3-3 per il Marsiglia con Mbemba, Gigot, Balerdi e Merlin davanti a Pau Lopez, Clauss, Kondogbia e Veretout in mediana, Ndiaye e Harit nel tridente con Aubameyang.

20.05 Le formazioni ufficiali:

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; De Roon, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Koopmeiners, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere; Lookman, Scamacca. All. Gasperini.

MARSIGLIA (4-3-3): Pau Lopez; Mbemba, Gigot, Balerdi, Merlin; Clauss, Kondogbia, Veretout; Ndiaye, Aubameyang, Harit. All. Gasset.

20.00 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Atalanta-Marsiglia, semifinale di ritorno della UEFA Europa League 2023-2024.

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Atalanta-Marsiglia, semifinale di ritorno della UEFA Europa League 2023-2024. Appuntamento con la storia per la squadra di Gian Piero Gasperini che davanti ai propri tifosi va a caccia di una storica finale.

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini gioca la gara più importante della sua stagione al “Gewiss Stadium” andando alla ricerca della qualificazione alla prima finale europea della storia del club bergamasco. Si riparte dall’1-1 dell’andata al “Velodrome” con Mbemba a rispondere all’iniziale vantaggio di Scamacca. Sarà un’Atalanta che potrà contare sull’apporto del proprio pubblico per cercare una qualificazione che appare in ogni caso alla portata dei nerazzurri.

Reduce dalla vittoria in casa della Salernitana nell’ultimo turno l’Atalanta si prepara ad affrontare un Marsiglia protagonista sino a qui di una stagione leggermente al di sotto delle aspettative per quanto riguarda il campionato nazionale. La squadra di Jean-Louis Gasset occupa infatti attualmente in nono posto della classifica di Ligue 1 e ha posto l’Europa League come obiettivo principale per salvare l’annata.

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, De Roon, Scalvini; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca. All.: Gasperini.

MARSIGLIA (3-4-2-1): Pau Lopez; Murillo, Mbemba, Balerdi; Clauss, Veretout, Kondogbia, Luis Henrique; Harit, Sarr; Aubameyang. All.: Gasset.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Atalanta-Marsiglia, match valido per la semifinale di ritorno della UEFA Europa League 2023-2024. Calcio d’inizio previsto per le ore 21.00 al “Gewiss Stadium” di Bergamo, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.