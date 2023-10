Calendario Mondiali ginnastica artistica 2023 oggi: orari 3 ottobre, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi martedì 3 ottobre (ore 19.30) va in scena la quarta giornata di gare ai Mondiali 2023 di ginnastica artistica. Ad Anversa (Belgio) si disputerà la finale a squadre maschile: in pedana le migliori otto compagini del Pianeta, pronte a fronteggiare per la conquista delle prime medaglie di questa rassegna iridata. Si scenderà in pedana con la formula del 5-3-3: ogni formazione schiererà tre atleti su ciascun attrezzo e tutti i punteggi verranno conteggiati per la classifica generale.

L’Italia ha chiuso il turno preliminare al sesto posto e ora proverà a sognare in grande dopo la quarta piazza dell’anno passato. I Campioni d’Europa hanno tutte le carte per sbalordire: Nicola Bartolini, Matteo Levantesi, Lorenzo Minh Casali, Yumin Abbadini, Mario Macchiati scatteranno dagli anelli e proveranno a stupire. La nostra Nazionale gareggerà da outsider provando a sfidare USA, Gran Bretagna e la Cina andata in difficoltà durante le qualifiche.

Il Giappone si presenterà con i favori del pronostico. Canada, Svizzera e Germania saranno le altre outsider. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di oggi martedì 3 ottobre ai Mondiali 2023 di ginnastica artistica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD, in diretta streaming su Rai Play, in diretta live testuale su OA Sport per l’intera giornata.

CALENDARIO MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA OGGI

Martedì 3 ottobre

Ore 19.30 Finale a Squadre maschile – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI AI MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA

Nicola Bartolini, Matteo Levantesi, Lorenzo Minh Casali, Yumin Abbadini, Mario Macchiati.

Foto: Lapresse