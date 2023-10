A che ora Sinner-Alcaraz oggi e dove vedere la semifinale in tv: programma e streaming ATP Pechino 2023

Oggi, martedì 3 ottobre (non prima delle 13:30 italiane), Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno nella semifinale dell’ATP di Pechino. Sul cemento outdoor asiatico, l’italiano va a caccia della prima Finale in Cina, dovendo però fare i conti con il n.2 del mondo. Lo spagnolo, anch’egli esordiente in questo torneo, ha voglia di proseguire anche per portare avanti il progetto “n.1 ATP”.

Ambizioni, però, le ha anche Sinner che, in caso di successo odierno contro Alcaraz, salirebbe alla posizione n.4 del ranking, eguagliando la miglior posizione in classifica di tutti i tempi di un italiano nel tennis (Adriano Panatta e, a livello femminile, Francesca Schiavone). Non sarà semplice per le grandi qualità dell’iberico e anche per come Jannik arriva all’appuntamento.

Il suo è stato un cammino tormentato. Giunto in Cina con un po’ di influenza e un forte raffreddore, il nostro portacolori ha dovuto fare i conti con uno stato di salute non ottimale. A tutto questo si è aggiunto il malessere di ieri nei quarti di finale contro il bulgaro Grigor Dimitrov. Nonostante tutto, Sinner è stato in grado di spuntarla, ma sulle sue condizioni c’è un grande punto interrogativo.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Sinner-Alcaraz, semifinale del torneo ATP 500 di Pechino. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Supertennis (in chiaro); in diretta streaming su Supertennis.tv e a pagamento su SupertenniX e Tennis TV. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

SINNER-ALCARAZ OGGI SEMIFINALE ATP PECHINO 2023

Martedì 3 ottobre

Diamond – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [1] Aryna Sabalenka vs [Q] Katie Boulter GBR

2. Petra Martic CRO vs [3] Coco Gauff USA

3. [8] Alexander Zverev GER vs [2] Daniil Medvedev (non prima ore: 10:30 italiane)

4. [1] Carlos Alcaraz ESP vs [6] Jannik Sinner ITA (non prima ore: 13:30 italiane)

5. [6] Maria Sakkari GRE vs Linda Fruhvirtova CZE (non prima ore: 15:00 italiane)

SINNER-ALCARAZ SEMIFINALE ATP PECHINO 2023: DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis (canale 64 digitale terrestre, 212 piattaforma Sky).

Diretta streaming: Supertennis.tv, gratis e in chiaro; SupertenniX e Tennis TV a pagamento.

Diretta testuale: OA Sport.

