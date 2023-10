Tre Valli Varesine 2023 oggi: orario, tv, percorso, altimetria, streaming. Pogacar per la rivincita su Roglic

Si corre oggi, martedì 3 ottobre, la Tre Valli Varesine 2023, classica italiana giunta alla sua 102a edizione. Archiviate Coppa Agostoni e Coppa Bernocchi, la Tre Valle Varesine farà da terzo ed ultimo capitolo del Trittico Lombardo, oltre ad essere un passo importante nell’avvicinamento al Giro di Lombardia.

PERCORSO

Partenza da Busto Arsizio per arrivare a Varese dopo 196.5 km. Primo tratto in linea di 46.5 km in cui i corridori affronteranno la salita verso Morazzone e lo strappo di Via Sacco a Varese, 2,5 km al 4,9% che farà da porta d’ingresso per il primo circuito. Un anello di 12,9 km da ripetere otto volte che presenterà, oltre allo strappo di Via Sacco, anche i 2 km al 5% verso Montello.

Completate le otto tornate ed arrivati al km 150, si entrerà nel secondo circuito, uguale nella prima parte al primo ma che presenterà anche le ascese, brevi ma insidiose, di Morosolo (1,6 km al 7,8%) e Casciago (1,8 km al 5%), per un totale di 25.7 km da ripetere due volte. In chiusura della seconda tornata, lo strappo di Via Sacco porterà al traguardo.

ALTIMETRIA

TRE VALLI VARESINE 2023, IL PROGRAMMA

Orario di inizio: 12.00

Orario di arrivo: 16.30 circa

TRE VALLI VARESINE 2023, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport, dalle 14.00

Diretta streaming: Rai Play dalle 14.00, Eurosport.it e Discovery+ dalle 13.50

Diretta testuale: OA Sport dalle 12.00