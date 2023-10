Calcio, la Fiorentina espugna il Maradona: il Napoli non spicca il volo in Serie A

A partire dalle ore 20.45, il Napoli di Rudi Garcia, ha affrontato la Fiorentina di Vincenzo Italiano: la partita è terminata con il risultato di 1-3. La Viola è riuscita dunque ad espugnare il Maradona con un successo netto: Brekalo, Bonaventura e Nico Gonzalez hanno piegato prima e poi spezzato i partenopei, in grado di pareggiare i conti con Osimhen. Ma ecco di seguito il racconto del match di questa sera.

CALCIO, IL RACCONTO DI NAPOLI-FIORENTINA

IL PRIMO TEMPO

Al quarto minuto ottima occasione per la Fiorentina con la rovesciata in area, dopo un corner, di Martinez Quarta con la palla che viene allontanata. Al 5′ minuto grande azione manovrata del Napoli con Osimhen che serve Di Lorenzo che arriva velocissimo da destra: tiro potente ma leggermente alto. Minuto 8: recupero di Martinez Quarta serve Bonaventura che mette in mezzo e trova lo stesso difensore argentino che colpisce il palo.

Sulla ribattuta laterale sinistra nell’area piccola, Brekalo incrocia e fa passare la palla sotto le gambe di Meret: 0-1 per la Fiorentina. Al 28esimo spunto di Lobotka che si presenta davanti a Terraciano ma trova la risposta del portiere. 49esimo del primo tempo: Terracciano stende Osimhen in area e l’arbitro assegna il calcio di rigore al Napoli. Lo stesso bomber nigeriano si presenta sul dischetto e fa 1-1.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa parte forte la Viola che colpisce subito un palo: Ikone calcia e il suo tiro si stampa sul legno. Poco più tardi Kayode sbaglia la rimessa laterale e Osimhen corre veloce: Terracciano, però, gli chiude lo specchio. Al 63esimo la Fiorentina trova nuovamente il vantaggio: serie di rimpalli in area del Napoli che favoriscono Bonaventura che, solo davanti a Meret, deve solo scegliere l’angolo. 1-2. Spazio anche per il terzo gol della squadra toscana: Parisi in ripartenza dalla fascia sinistra serve al centro Nico Gonzalez che tutto solo non sbaglia e fa 1-3.

Foto: LaPresse