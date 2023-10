Calcio in tv oggi (martedÃ¬ 3 ottobre): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Il calcio in tv anche oggi martedì 3 ottobre, non ha alcuna intenzione di fermarsi ed è pronto a deliziare i palati dei tanti appassionati di questo sport. Il palinsesto calcistico anche in data odierna è estremamente ricco e terrà impegnati i tifosi e non solo, allo schermo. Si prospetta una giornata ricca di emozioni specialmente in serata. Pronta a ritornare, infatti, la UEFA Champions League.

La massima competizione europea per club andrà in scena con il secondo turno della fase a gironi e diverse squadre calcheranno i terreni di gioco sparsi per l’Europa. A essere impegnate, entrambe alle 21.00, saranno anche due compagini italiane: si tratta dell’Inter di Simone Inzaghi e del Napoli di Rudi Garcia. I nerazzurri accoglieranno all’interno di San Siro i portoghesi del Benfica: non sarà una gara semplice ma, la Beneamata, inizierà con i favori del pronostico.

Dopo il pareggio all’esordio contro la Real Sociedad, Lautaro Martinez e compagni, tenteranno di portare a casa un +3 davanti al proprio pubblico. Il Napoli, invece, ospiterà il Real Madrid dell’ex di turno Carlo Ancelotti. I Blancos troveranno un Maradona infuocato e ci si aspetta una gara stellare, nel gioco così come per gli uomini in campo. Ecco di seguito, in ogni caso, l’elenco del calcio in tv oggi.

ELENCO CALCIO IN TV OGGI (3 OTTOBRE)

Martedì 3 ottobre

Ore 12.00 – Inter U19-Benfica U19 – Youth League 2° turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). Diretta streaming su Sky Go, Infinity+, NOW

Ore 14.00 – Arezzo-Lucchese – Coppa Italia Serie C 1° turno – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 14.00 – Napoli U19-Real Madrid U19 – Diretta streaming su UEFA.tv

Ore 18.30 – Alessandria-Pergolettese – Coppa Italia Serie C 1° turno – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 18.30 – Arzignano-Trento – Coppa Italia Serie C 1° turno – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 18.30 – Fiorenzuola-Novara – Coppa Italia Serie C 1° turno – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 18.30 – Legnago-Padova – Coppa Italia Serie C 1° turno – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 18.30 – Mantova-Aurora Pro Patria – Coppa Italia Serie C 1° turno – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 18.45 – Union Berlin-Braga – Champions League 2° turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 254. Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Ore 18.45 – RB Salisburgo-Real Sociedad – Champions League 2° turno – Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport 255. Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Ore 20.30 – Luton-Burnley – Premier League 2° turno – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 20.45 – Pro Sesto-Giana Erminio – Coppa Italia Serie C 1° turno – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 20.45 – Virtus Verona-Triestina – Coppa Italia Serie C 1° turno – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 21.00 – Inter-Benfica – Champions League 2° turno – Diretta tv su Canale 5 (in chiaro), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 253. Diretta streaming su NOW, Infinity+, Mediaset Infinity, Sky Go. Diretta live testuale su OA Sport

Ore 21.00 – Napoli-Real Madrid – Champions League 2° turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport 252. Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go. Diretta live testuale su OA Sport

Ore 21.00 – Manchester United-Galatasaray – Champions League 2° turno – Diretta tv su Sky Sport 254. Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Ore 21.00 – Copenaghen-Bayern Monaco – Champions League 2° turno – Diretta tv su Sky Sport 255. Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Ore 21.00 – Lens-Arsenal – Champions League 2° turno – Diretta tv su Sky Sport 256. Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Ore 21.00 – PSV-Siviglia – Champions League 2° turno – Diretta tv su Sky Sport 257. Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Ore 21.00 – Stoke-Southampton – Championship 10° turno – Diretta streaming su DAZN

